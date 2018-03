Subway Colombia se suma a los cambios globales

Subway no tiene miedo a innovar y a generar estrategias que cambien el sector de alimentos en el mundo, y con esa visión en Colombia se avecinan novedades que cambiarán la forma como entendía, no solo su menú, sino la experiencia del cliente en sus restaurantes.



De esta manera, la marca a nivel global expresa su respaldo a los cambios que recientemente anunció la cadena para el mercado nacional. Con cerca de 400 restaurantes y a pocos días de abrir el primer Fresh forward restaurant, que estará en Medellín, la marca cadena empieza las transformaciones.



Joe Tripodi, CMO Global de Subway, explica los nuevos conceptos de la marca a nivel global. “Necesitábamos inyectar más energía juvenil, ser más valientes. Los consumidores reciben miles de mensajes todos los días. Cada vez es más difícil llegar a la Generación Z y a los millennials, por lo que la marca no se puede dar el lujo de que su publicidad se convierta en paisaje”.



Uno de los principales cambios de personalidad y tono del restaurante se presentó durante las pasadas Olimpiadas de Invierno, donde Subway lanzó una nueva campaña bajo el eslogan: “Make it what you want” o en español “Hazlo como quieras”. Esta es una estrategia que busca mostrar que Subway más que una cadena de comida rápida representa un estilo de vida. Esto bajo dos características: la vida saludable y la música, exaltando la personalización que ofrece el menú.



Igualmente, en Estados Unidos y Canadá, Subway se estrenó con “MyWay rewards” que se espera como el mayor programa de fidelización en la industria de comida rápida, disponible en 28.500 locales.



Esta será una herramienta que avanza hacia la conquista de los clientes y propone una experiencia más digital, ya que viene con una actualización de la aplicación móvil. Estos programas se irán desplegando en los demás mercados alrededor del mundo al mediano plazo.



“Se trata de la mejora continua. Cuando das un paso atrás y levantas los pies y te relajas, ese es el comienzo del fin. La complacencia y la pérdida de relevancia son las cosas que matan a tantas marcas: perder esa conexión emocional” concluye Tripodi.