Sancionan a American Port Company Inc. por transporte irregular de carbón

Este martes la Superintendencia de Puertos y Transporte confirmó una multa de 1.802 millones de pesos a la sociedad portuaria American Port Company Inc. por el transporte irregular de carbón en la bahía de Santa Marta.



De acuerdo con la entidad, la decisión concluyó que esta sociedad – vinculada con la empresa estadounidense Drummong Ltd.- no atendió las instrucciones que exigían a los puertos marítimos y fluviales del país efectuar el cargue de carbón a través de un sistema directo, mediante bandas transportadoras encapsuladas u otro sistema tecnológico, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental que genera dicha actividad.



En una visita de inspección realizada el 2 de enero de 2014 por la Supertransporte, se evidenció que ese puerto continuaba realizando la carga de carbón a través de barcazas en zona de fondeo, lo cual atenta con los protocolos establecidos para el correcto transporte del mineral en zonas portuarias.



“El cumplimiento de estas obligaciones no solo tienen un impacto directo en la normatividad que rige la actividad de los puertos, sino también en el cuidado del medioambiente, ya que el transporte irregular de este mineral puede producir dispersión de partículas que afectan el ecosistema marino y la calidad del aire”, agregó el funcionario.



Al respecto, American Port Company Inc. argumentó que dicho incumplimiento se debía a una huelga de 54 días por parte de los trabajadores de Drummond Ltd., lo que retrasó tres meses las obras de construcción de pasarela y del muelle para el sistema de cargue directo.



Sin embargo, la Supertransporte consideró que este hecho no justificaba incurrir en esta falta, ya que el puerto tuvo el tiempo suficiente para adecuar sus instalaciones y cumplir con la normatividad establecida hace más de 6 años.