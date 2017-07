Supertransporte suspende 26 escuelas de conducción por irregularidades

Este miércoles la Supertransporte informó que suspendió 26 Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) del país por presuntas irregularidades y fallas administrativas.



Dichos centros expedían certificados de cursos de conducción sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el proceso de formación de estudiantes; utilizaban vehículos sin Soat, sin certificado de revisión tecnicomécanica y sin las condiciones adecuadas para la capacitación de conductores.



Estos hallazgos obligaron a la suspensión de estos centros, como medida preventiva para velar por la calidad en el servicio que ofrecen a miles de aspirantes a obtener la licencia de conducción. Bogotá (9), Medellín (5), Cali (4), Barranquilla (1), Valledupar (1), Pasto (1), Envigado (1), Itagüí (1), Bello (1), La Virginia (1) y Girardot (1) son las ciudades donde funcionaban los CEAs suspendidos.



En las visitas de inspección realizadas, la entidad identificó Centros en los que –presuntamente– se expiden certificados sin cumplir con los requisitos de ley, presentando inconsistencias entre el número de certificados cargados al sistema y los estudiantes acreditados: estos casos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.



De igual manera, la entidad encontró que algunos de los vehículos en los que se dictaban las clases se hacían acarreos, trasteos y hasta se dedican al transporte ilegal de pasajeros en las ciudades.



Otras de las presuntas irregularidades identificadas por la Supertransporte tienen que ver con incumplimientos en la actualización de la información de los instructores, prestar el servicio en vehículos que no son propiedad de los Centros y no tener áreas dispuestas para dictar las capacitaciones.



“Si le ofrecen cursos a precios muy bajos y en menor tiempo que los demás (en comparación con los estándares del mercado), y si luego de conocer el Centro considera que no cuenta con los medios necesarios para realizar un buen proceso de aprendizaje (instalaciones, material didáctico, vehículos e instructores), el ciudadano no solo debe rechazar estos servicios, sino también denunciar estas irregularidades, porque un conductor mal capacitado es un peligro al volante”, indicó el superintendente, Javier Jaramillo.



El ente de control advirtió que esta medida preventiva será por 6 meses o hasta que cada CEA subsane las faltas por las que fue sancionado, y al final de las investigaciones se determinará si tales Centros pueden ser suspendidos hasta por 2 años.