Technoapes, la empresa local que llegó a la Nasa y ahora vende a EE. UU.

En una clase de negocios de una universidad de Bogotá nació Tecnhoapes, una joven empresa de tecnología que fue reconocida por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por su sigla en inglés) y que hoy ya negocia sus soluciones con Estados Unidos.



La compañía, fue reconocida por la agencia espacial por crear un novedoso sistema de seguimiento en tiempo real de los productos fabricados por la compañía Mario Hernádez.



La tecnología utilizada por Technoapes es la identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), con la que se puede hacer seguimiento en tiempo real del inventario de productos de una empresa.



“La tecnología que utilizamos no es nueva pero sí lo es para Colombia y nosotros le damos un valor agregado. Y eso fue lo que pasó con Mario Hernández, no solo les vendimos los equipos, le ofrecimos una solución completa que se ajustaba a sus necesidades. Eso resultó muy llamativo para la Nasa y fue un orgullo poder ser reconocidos por esa organización”, explicó Édgar Rodríguez, CEO de Technoapes.



Además de la satisfacción que les significó el premio, el reconocimiento de la Nasa se volvió una gran oportunidad para la joven empresa de internacionalizarse. “Luego de ese galardón, nos han llamado de todas partes interesados por nuestras soluciones. Con Estados Unidos ya tenemos algunos clientes y esperamos seguir creciendo con nuevos desarrollos que estamos implementando”, explicó Nicolás Botero, CLO de Technoapes.



De acuerdo con Botero, la compañía ya tiene importantes empresas como clientes pero su apuesta es entrar al mercado de las pymes con sus soluciones. “Vemos que es una gran oportunidad para nuestro negocio, pues muchas de estas organizaciones no adquieren este tipo de productos por creer que son muy costosas, pero lo que no saben es que pueden hacer importantes ahorros con la implementación de la tecnología en su negocio”, agregó Andrés Botero, CSO de Technoapes.



Los cofundadores aseguran que, además de las pymes, la apuntan a entrar al sector farmacéutico, aéreo y transportador.