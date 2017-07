Tenderos y campesinos negocian directamente a través de ‘apps’

En la lista de sectores beneficiados por la revolución tecnológica también está el agropecuario, que, a través de aplicaciones y plataformas digitales, ha logrado solucionar uno de sus principales problemas: los intermediarios.



(Lea: Avanza programa para que los niños caficultores no abandonen el campo)



En Colombia se han creado cerca de media docena de ‘apps’, que buscan transformar la manera en la que tanto los tenderos como los consumidores finales se relacionan con los proveedores de los productos del campo o de otras industrias.



(Lea: Nueva oportunidad financiera para campesinos que tengan deudas)



Aunque es apenas el comienzo de la incursión de este tipo de plataformas, los emprendedores detrás del negocio afirman que en casi 10 meses, se han duplicado sus afiliados.



(Lea: En el día del campesino, Santos se comprometió a dar títulos de propiedad a 800.000 familias)



Según datos de Fenaltiendas, departamento de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), de los 580.000 pequeños empresarios de barrio, uno de cada 12 tenderos ya utiliza algún tipo de tecnología para optimizar sus procesos y administrar su local.



Y con el fin de que sean más empresarios digitalizados, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones capacitó a más de 190.000 empresarios en temas TIC y conectó a internet al 75% de las Mipyme del país.



Ese es el panorama en el que aplicaciones como Agruppa, Siembra Viva o Paisano, han logrado impactar a miles de familias campesinas y a cientos de tenderos con sus iniciativas, que buscan utilizar la tecnología como un aliado de los productores, comerciantes y consumidores.



Para Carlos Felipe Gutiérrez, director financiero de Agruppa, llevar directamente lo que se produce en el campo a las tiendas de barrio, logra descuentos de entre un 20% y 30%, solo eliminando los intermediarios.



“Buscamos hacer más eficientes los procesos y que el precio que reciba el productor sea justo. Por eso, alrededor del 70% de la comida que comercializamos en Bogotá es por compra directa”, comentó el directivo de la ‘app’.



El modelo de negocio de la compañía, que nació hace tres años en Colombia, es establecer relaciones comerciales con los tenderos que hacen los pedidos, por ahora, a través de llamadas telefónicas o de Whatsapp. “Aunque ya estamos en las fases de prueba para lanzar al mercado nuestra aplicación móvil para los pequeños empresarios, 30% de los pedidos los hacemos vía WhatsApp. El resto se realizan entre los pedidos que le hacen al transportador de la comida o por vía telefónica”, explicó Gutiérrez.



Agruppa, en los pocos años que lleva funcionando, ya ha logrado pasar de unas 250 tiendas afiliadas en octubre pasado, a 450 hoy, y ya mueve más de 250 toneladas de comida al mes en la capital.La mayoría de sus asociados están ubicados en los barrios de Bosa, Kennedy y Soacha.



La meta es llegar a otras zonas como Suba y completar unas 800 tiendas.



Por otro lado, están Siembra Viva y Paisano, plataformas que buscan llevar los productos del campo directamente a la casa del consumidor final.



Diego Benítez, fundador de Siembra Viva, aseguró que es una de las maneras más justas, y que aunque dependen de las condiciones del mercado, se logra beneficiar tanto a los campesinos como a los compradores.



En el caso de Siembra Viva, la tecnología no solo interviene en el proceso de comercialización de los productos agropecuarios, sino también en el cultivo de estos.

“Nosotros les damos todas las herramientas para montar el invernadero, que es donde hemos visto que es más productivo sembrar insumos orgánicos. Sumado a eso, les damos los dispositivos móviles para comunicarnos con ellos y por ahí gestionar los pedidos”, afirmó Benítez.



No solo los campesinos pueden hacer uso de esta digitalización, pues la empresa ya comercializa esos productos orgánicos a través de internet.



Actualmente, su gestión impacta a más de 22.000 familias campesinas en Medellín, ya suman más de 700 proveedores del sector agrícola y del industrial, y prevén llegar a Bogotá a finales de este año.



El caso de Paisano es similar. La plataforma busca que los ciudadanos se acerquen y hagan mercado comprándole directamente a los pequeños productores asociados a la iniciativa.



La meta de estos, como la de las dos ‘apps’ anteriores, es eliminar los intermediarios y así darle más descuentos al comprador y más ganancias al campesino.



LA EXPANSIÓN



Tanto Agruppa como SiempreViva han sido destacados en distintas ocasiones por organizaciones como el Banco Mundial de Alimentos, la aceleradora de Telefónica, Wayra, y otros organismos internacionales, por lo que ya han recibido varias propuestas para llegar a otros países con su emprendimiento.



“Nos han contactado de Perú, Chile, Guatemala y Ecuador para llevar nuestro modelo de negocio allí. La situación en las ciudades de esos países es similar a la que se evidencia en Bogotá, donde las personas que están de por medio y el resto de costos, le quitan las ganancias al agricultor”, dijo el fundador de Siempre Viva.



Mientras este tipo de aplicaciones prometen seguir creciendo, el número de personas que acceden a los dispositivos móviles para ser usados en sus negocios seguirá incrementándose a través de iniciativas como las del MinTic o las del sector privado.



María Camila González

marola@eltiempo.com