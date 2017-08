Terpel movería el negocio de combustibles en el país

Una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que se dará a conocer en las próximas semanas, terminaría por agitar el negocio de la distribución de combustibles en el país.



En su anuncio, la SIC autorizaría, condicionaría u objetaría la compra del negocio de lubricantes y estaciones de servicio de ExxonMobil Andean Holding LLC por parte de la Compañía de Petróleos de Chile (Copec) en Perú, Ecuador y Colombia.



Con la operación, de llegarse a avalar en el caso de Colombia, se integraría la distribución de combustibles de Terpel (filial de Copec) con la de las estaciones de servicio que se adquieran de ExxonMobil, así se convertiría a la primera en el principal actor del negocio.



Portafolio pudo establecer con un vocero de la SIC que, aunque no hay una fecha establecida para anunciar la decisión, Copec no solo solicitó el permiso para adquirir el total de las estaciones a ExxonMobil, sino que además elevó una consulta para establecer si con esta acción asumiría una posición dominante dentro del negocio.



“En el proceso, Copec anunció la intención de comprar el total de las estaciones de servicio de ExxonMobil, la cual esta en estudio por parte de la SIC”, recalcó el vocero de la entidad.



AUMENTAR LA TORTA DEL NEGOCIO



En el negocio, Terpel posee en el territorio nacional poco más de 1.900 estaciones de servicio, que representa el 44% del mercado; si se suman las 760 que dejarían la bandera ExxonMobil, la filial de Copec llegaría a superar las 2.650 estaciones lo que configuraría un 60% de participación en la distribución de combustibles.



En la expansión de la demanda a nivel nacional estaría la razón de Copec para realizar la solicitud ante la SIC. Según, el más reciente boletín del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) al 30 de junio el parque automotor (motos, vehículos, maquinaria, remolques y semiremolques) del país era de 13’245.856 unidades, y se calcula que para finales de año supere ligeramente los 14 millones.



Pero, Lorenzo Gazmuri, presidente de Copec, y presidente de la Junta Directiva de Terpel, enfantizó recientemente en una entrevista a Portafolio que las estaciones adquiridas a ExxonMobil serían revendidas a la mayor brevedad.



Al respecto, este diario se comunicó con voceros de Terpel para indagar sobre el tiempo en que se demorarían en vender las estaciones de servicio si es avalada la operación por la SIC, también, si saldrían de algunas que tienen como afiliadas para asumir las que estaban con marca ExxonMobil.



Sin embargo, señalaron que por el momento no podían pronunciarse debido a la confidencialidad del proceso.



NEGOCIO EN LA DISTRIBUCIÓN



Para Henry Arturo Ruiz, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles y otros Energéticos (Fendipetróleo) el cambio que tendría el negocio esta relacionado con la firma de nuevos contratos con minoristas para la operación en la distribución de combustibles.



“Los que vemos en el gremio con el proceso de Terpel es que el tema no estará tanto en la adquisición de las estaciones de servicio, pero sí en suscribir convenios para el suministro de gasolina y diésel”, dijo Ruiz.



Precisó que si se llega a este término, Terpel lograría controlar una alta porción del mercado, mientras que los minoristas no superarían el 25%. “Se montaría una infraestructura de distribución horizontal”, dijo.



Aclaró que prácticamente todas las estaciones de ExxonMobil en el territorio nacional operan bajo la figura de la afiliación, en la que un empresario puede tener desde uno hasta cinco o seis puntos de distribución bajo esta marca, pero operadas como franquicia.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio