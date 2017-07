Textileros, optimistas con las ventas para lo que resta del año

En vísperas de una de las ferias más importantes para el sector textil en el país, Colombiamoda, la industria recibió la mala noticia de que las confecciones siguen cayendo. Sin embargo, los empresarios de ese segmento se muestran optimistas para lo que resta del año.



(Lea: Reciclaje textil comienza a abrirse paso en el país)



Según el Dane, la caída de un 8% en la elaboración de prendas de vestir y de 13,5% en la fabricación de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles en mayo, se explica en gran parte por la entrada de productos asiáticos a precios muy bajos; “esto provoca que la demanda de productos locales disminuya”, dice el documento del organismo.



(Lea: Los secretos alemanes para la industria textilera)



En el caso de la hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles, las fuentes consultadas dicen que se debe al aumento en los precios de las materias primas.



(Lea: Diferencias entre el Gobierno y el sector textil por aranceles)



“Aunque hay todavía temas que resolver, esperamos que la demanda crezca al menos un 30%, que es lo que generalmente pasa. Tenemos la confianza de que la época de final de año mueva un poco más a la industria nacional”, le dijo a este diario Guillermo Elías Criado, miembro de la junta de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA) y gerente general de Manufacturas Eliot.



A su vez, el presidente de la CCCyA, Edwin Salazar, aseguró que aunque todo el sector tiene que estar optimista para dicho periodo, gran parte de las ventas pueden concentrarse en la ropa importada, que es la más barata para los consumidores.



“Los empresarios están dispuestos a trabajar para sacarle un mejor provecho a lo que se está haciendo. Venimos trabajando en la innovación para ser más eficientes pero eso no ha sido suficiente”, comentó Salazar.



Según datos de la CCCyA, para finales de año, la pérdida de participación de la actividad en el PIB sería de más de $2 billones y en lo que va del año se han eliminado unos 60.000 puestos de trabajo. “Después de ser una de las industrias que más generaba trabajo, somos de las que más aporta con el desempleo. Esperamos que esas cifras no sigan cayendo”, dijo.



A su turno, Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, expresó que “aunque no nos sorprenden los bajos resultados sobre el comportamiento de la industria de confecciones, estamos confiados en que Colombiamoda -que será a finales de julio- será el detonador de un buen segundo semestre del 2017”.



De hecho, el informe de consumo de hogares de vestuario de Inexmoda y Raddar, dice que el gasto en mayo creció un 7,4% en términos corrientes, un dato alentador para el sector.



Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, explicó que la caída en la demanda interna y en el consumo de textiles y confecciones es un fenómeno generalizado en Latinoamérica, y Colombia no es la excepción.



LO QUE SE VIENE



Mincomercio adelanta una serie de acciones que buscan impulsar el sector, al tiempo que hace un análisis de las importaciones. “Se tiene sospecha de la entrada de productos con precios y normas que no cumplen con los requisitos que se han establecido”, resaltó Lacouture.



Incluso, en esa lucha contra el ingreso ilegal de mercancía, en los dos años de entrada en vigencia de la Ley Anticontrabando, más de $125.000 millones se han aprehendido en materiales textiles.



Además, para mejorar la competitividad y la productividad, la cartera de Industria trabaja para que los textileros y confeccionistas diversifiquen y ofrezcan valor agregado a sus productos, mediante programas y ayudas.



En ese proceso, Bancoldex ya ha desembolsado más de $34.000 millones en lo que va de 2017 para esa industria. “Se estima que el sector solicite alrededor de $66.000 millones en el segundo semestre, para un total de $100.000 millones este año”, manifestó la ministra.



Asimismo, para aumentar las ventas en el exterior, ProColombia hace esfuerzos para identificar y desarrollar nuevos nichos, canales, clientes y mercados. “Buscamos incrementar las exportaciones de las 22 empresas más destacadas del sector y fomentar el pensamiento global para el proceso de internacionalización de las unidades productivas”, sostuvo la Ministra.



Ante ese panorama el Observatorio de Moda de Inexmoda se suma a las expectativas positivas y aseveró que la “continua disminución de las tasas de interés, el cambio de percepción de los hogares, y la mejora en las perspectivas sobre el crecimiento y la economía del país, así como el aumento de la confianza de los consumidores, pueden ser impulsores del gasto, beneficiando a la categoría también”.



María Camila González

marola@eltiempo.com