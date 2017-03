Cinco tips para saber cuándo especializarse

En los últimos años los estudios de posgrado han cobrado gran relevancia en el mercado laboral. Continuar la formación profesional después de obtener un título de grado es ampliamente valorado en la mayoría de las profesiones.



En Colombia, la cantidad de profesionales que realizan estudios de posgrado ha venido en ascenso. En los últimos 10 años analizados por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, los estudiantes de especialización se han triplicado. De hecho, por cada cinco graduados universitarios, existen dos graduados de especialización.



Las especializaciones son el primer escalón de los estudios de posgrado, y cuentan con una amplia variedad de beneficios. Si quiere saber si ya es hora de especializarse, ponga atención:



* Conozca sus intereses profesionales: la experiencia profesional suele ser una manera efectiva de encaminar la carrera de un egresado hacia un área en particular. Sin embargo, no es suficiente. Un estudio de posgrado le permitirá adquirir conocimientos específicos en un tema o subtema particular. Si ya identifica en qué sector desea trabajar por el resto de su vida profesional, es hora de especializarse.



* Amplíe sus contactos profesionales: un curso de posgrado tiene la particularidad de agrupar en una misma aula a profesionales de distintas ciudades, universidades y sectores laborales, en torno a un mismo tema de interés. No desaproveche la oportunidad y extienda su red de contactos durante su especialización



* Incremente sus ingresos: un título de posgrado en una hoja de vida suele representar un mayor nivel de ingreso salarial. Si siente que sus posibilidades de promoción o de aumento de sueldo están estancadas, considere cursar una especialización.



* Deje decantar los conocimientos del pregrado: si bien es posible iniciar un posgrado mientras se cursan los últimos semestres de la carrera universitaria, es más productivo para el estudiante culminar con el grado, consolidar su experiencia laboral, y luego sí comenzar los estudios. A largo plazo, el profesional experimentado podrá sacar mejor provecho del diploma superior.



* Diferencie su hoja de vida: cuanto más específico sea su conocimiento, cuanto más afín a las necesidades específicas de una compañía, mayores serán sus probabilidades de empleo. Hoy en día los profesionales altamente capacitados son los que alcanzan el éxito laboral. No dude en complementar sus saberes: realice una especialización y prepare su hoja de vida para dar un salto en su carrera profesional.



Encontrar el posgrado ideal para su futuro profesional ya no es tarea imposible. Existen en Internet portales web que comparan la oferta académica y facilitan la búsqueda de programas de alto nivel. Consúltelos y acceda a su especialización de manera fácil y rápida.

