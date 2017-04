Comprar sus tiquetes a última hora para viajar a Semana Santa le podría salir más costoso de lo esperado. Si no los compró con antelación deberá enfrentar precios rutas nacionales con hasta 103 % de sobrecosto, mientras que los internacionales aumentarán un 160%.



Las cifras hacen parte de un informe publicado por la Universidad de la Sábana en el que se evidencia que los altos precios para esa temporada cubren los destinos más apetecidos por el turista colombiano.



Según la publicación, los tiquetes para Cartagena son los que mayores sobrecostos tienen con un 239%. Por su parte, un pasaje a Santa Marta cuesta un 198% más, lo que es solo un 4% mayor a lo que los viajeros a Barranquilla deberán pagar, que es un incremento de 192%.



“Aumentar precios es una práctica común en todos los sectores, pero en el aéreo se siente más debido a que la oferta es limitada, pero la demanda se incrementa mucho más. Por ejemplo, eso no pasa tan marcadamente con los hoteles porque tienen una oferta mayor y de distintos precios”, explica Giovanni Hernández, director de la maestría en gerencia de inversión de la Universidad de la Sabana y autor del informe.



Hernández indica que las rutas internacionales con mayor sobrecosto son Lima, con un 202%; Miami, con 122%; Paris, con 98%; Buenos Aires, con 96% y Santiago de Chile, 90%. En contraste, el precio de los pasajes para Nueva York solo se incrementa un 50%.,



“Esto se debe a que estos sobrecostos se aplican a los destinos publicitados y demandados. Por eso, la entrada de nuevos competidores al mercado aéreo es fundamental para regular los precios de las tarifas de los tiquetes”, asegura Hernández.



El informe, que se realizó comparando los precios de los tiquetes durante temporada baja con las cifras en temporada alta, muestra que los precios de los alimentos a bordo se incrementarán un 242%.



Un arequipe, por ejemplo, costará para Semana Santa un 130% más que en temporada baja; un Chocorramo tendrá un sobrecosto de 260%, mientras que un paquete de papas aumentará 338% más.



En cuanto a hoteles, en Medellín, los de 5 estrellas aumentarán sus precios un 1%; los de 4 estrellas, 3%; los de 3 estrellas, 1%, y los de 2 estrellas bajarán su costo hasta un 11%.



No obstante, en Cali, los hoteles 5 estrellas tienden a bajar sus precios hasta un 10% y los de 4 estrellas subirán solo un 9%. Los hoteles de 3 estrellas bajarán en 9% su tarifa y en los de 2 estrellas no evidencian cambios.



Portafolio.co