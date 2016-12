La tasa de cambio y la desaceleración de la economía son algunas de los hechos que indican que el modelo de bajo costo se impondrá para aerolíneas, vuelos nacionales e internacionales. Y especialmente, para que el número de viajeros aumente este año, cifra que este año es casi la mitad de lo que fue en el 2015.



No obstante, algunos todavía creen que es un mercado con un potencial muy alto de crecimiento, debido a que mientras en América Latina el índice de vuelos por persona es de 0,5 viajes al año, en países más desarrollados el número llega a los 2 viajes anuales.



El crecimiento de Viva Colombia, que entre el 2012 y el 2015 logró conseguir una participación del 13 por ciento, la llegada de firmas como Wingo, Copa Airlines, la misma Viva Colombia con la creación de su filial en Perú y Latam Airlines buscan capitalizar un mercado que aún no está cautivo.



En este escenario, la aerolínea Avianca indicó que más allá de la denominación ‘de bajo costo’, lo que se debe hacer lograr una mayor eficiencia en las aerolíneas para que sean capaces de estructurar productos y servicios adecuados a las necesidades de los diferentes nichos de mercado.



Así mismo, la Aeronáutica Civil, en el mercado local el volumen de pasajeros que usaron líneas de bajo costo pasó del 0 por ciento en el 2011 al 9 por ciento en el 2013, y se estima, según Atac, que cerrará en el 13 por ciento este año, mientras que en viajeros el porcentaje será del 11 por ciento, tras estar en el 5 por ciento en el 2011.



Wingo, el plan de Copa



Tras reducir su operación en Colombia, la panameña Copa Airlines anunció a mediados de octubre la llegada de la aerolínea Wingo, para competir en un mercado que domina Viva Colombia.



La intención es sumar 85.000 sillas mensuales con 20 vuelos diarios. Del total de aerolíneas internacionales que operan en el país, tres le apuestan a este mercado: InterJet (México), Jet Blue y Spirit (Estados Unidos).



Viva Colombia se expande



Tras pasar a ser controlada por el grupo irlandés Ireland Aviation (tiene el 75 por ciento de las acciones), que ha desarrollado aerolíneas de bajo costo en varios países, el más reciente paso de Viva Colombia fue anunciar su llegada a Perú en el primer semestre del 2017, con la marca VivaAir Perú, que prevé operar siete rutas, partiendo desde Lima a Cuzco, Arequipa, Iquitos, Piura, Tarapoto, Trujillo y Chiclayo. La firma prevé reducir hasta en 50 por ciento el costo por trayecto.



¿Cómo funciona una aerolínea de bajo costo?



La Asociación del Transporte Aéreo de Colombia (Atac) describe a esta empresa como aerolínea que ofrece bajas tarifas a cambio de suprimir muchos de los servicios tradicionales a los viajeros.



Los servicios removidos son comidas, bebidas, selección de sillas y el beneficio de transportar de forma gratuita el equipaje en bodega.



También, operan rutas de distancias cortas y usan una flota estándar para tener menores costos de entrenamiento y mantenimiento de equipos.



Por otro lado, los precios son homogéneos y su esquema de ventas es directo para no recurrir a las agencias de viaje.



