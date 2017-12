Titán Plaza invertirá $2.500 millones en su remodelación

Apenas cinco años después de haber abierto sus puertas, el centro comercial Titán Plaza, ubicado en el norooccidente de Bogotá, planea un remozamiento que lo haga más agradable para sus visitantes.



Las obras están pensadas para tres años y tendrían un costo de $2.500 millones, según anunció su gerente general, Juan Carlos Silva.



En ellas están incluidos temas ambientales y de eficiencia energética, así como el fortalecimiento del área de restaurantes y entretenimiento para adaptarse a los requerimientos de los usuarios, que con caracterizados por Silva como personas de estrato medio en buena parte, pero con poder adquisitivo, a las que les gusta tener muchas marcas en un mismo lugar. “A pesar de que es un centro joven hay que ir incorporando nuevas atracciones”, dijo el directivo.



Silva informó que, no obstante que el 2017 ha sido un año difícil, el tráfico ha crecido en 1,5% con relación al 2016, un porcentaje que resulta positivo considerando los nuevos competidores que hay en el mercado.



En ocupación de locales, el centro comercial está entre el 97% y 98%.



“Aunque ha habido rotación, también existe una larga lista de marcas que quieren estar con nosotros por la ubicación, por la potencial del centro comercial. por esto nunca hemos tenido una vacancia muy alta”, aseguró Silva.



Igualmente, anunció que en este momento las directivas analizan el ingreso de dos nuevas marcas, cuyo nombre no reveló debido a pactos de confidencialidad que se establecieron.



“No tenemos mucho espacio para traer nuevas marcas ‘ancla’; sin embargo, hay marcas internacionales importantes que quieren entrar por Titán”, añadió.



EL MES DE LA ESPERANZA



Precisamente la temporada decembrina genera grandes expectativas y por eso Titán Plaza está desarrollando una campaña para rematar bien el año, apalancado en la confianza de que el gasto de los hogares ha mejorado en el país. “Estamos tratando de ofrecer algo diferente, innovador, que es la generación de experiencias; no solo es tener una decoración navideña y una buena mezcla de marcas, sino que adicional a eso hay una experiencia muy especial, con el concepto de tener una atracción lúdica y pedagógica a la vez”, apuntó refiriéndose a la Fábrica de Galletas de Papá Noel, que operará hasta el 6 de enero.



Luego de que sus papás muestran la prueba de que han comprado, a los niños les entregan una manilla para ingresar a la actividad que dura entre 35 y 40 minutos. Por estaciones, ellos preparan las galletas y de paso aprenden de valores como el compartir, la generosidad y el amor a los padres. La programación también incluye obras de teatro, novenas y coros y sorteos, entre otros.



Se calcula que atenderá a unos 11.000 niños.