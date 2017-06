Tous: el éxito detrás de un oso

Medio siglo después de haber iniciado operaciones con su empresa, la familia Tous, de origen catalán, descubrió que hacer el oso fue la mejor decisión. En efecto, la ocurrencia de la señora Rosa Oriol, esposa de Salvador Tous, y madre de Alba, Rosa, Laura y Marta, de dibujar la silueta de un osito, resultó ser una idea exitosa.



Lo que hace 97 años empezó como un taller de reparación de relojes es hoy una joyería pujante, con presencia en 50 países y 3.500 empleados en todo el mundo.



Las hermanas Tous, Alba, Rosa, Marta y Laura, y que representaron a España en la reciente versión del Emprendedor Mundial EY 2017, en Mónaco, hablaron con Portafolio.



¿La incertidumbre global ha afectado el negocio?



Nosotros no tenemos problemas. Es cierto que el negocio vaya mejor en unos países que en otros, pero el balance es bueno. La demanda en general sigue en aumento, y la verdad es que la buena dinámica de unos mercados se aprovecha para compensar los que tienen crecimientos menos fuertes que los de otras épocas.



¿Cómo van en América Latina?



Estamos en la región desde el año 2000. Empezamos en México y luego seguimos en Puerto Rico y hemos llegado a muchos otros países, como Colombia, Chile y Perú. Seguimos creciendo.



¿Cómo se comporta el mercado colombiano con la marca Tous?



Muy bien. Este es un mercado interesante para nosotros, y seguimos consolidándonos como un jugador importante.



¿Qué expectativas tiene de llegar a nuevos países?



Siempre estamos vigilantes, viendo las oportunidades. En la compañía tenemos un equipo dedicado a hacer seguimiento sobre posibles opciones de negocios. Pero nuestro objetivo principal es consolidar los mercados en donde ya estamos. Siempre hay mucho que hacer y cuidar.



¿Cuál ha sido la crisis más dura que le ha tocado enfrentar a la empresa?



La del 2008 es la más compleja que hemos vivido nosotras, como hermanas. Pero afortunadamente pasó y retomamos el camino con fuerza y gran posicionamiento.



¿Cuál ha sido la clave para mantener un negocio en el que cuatro personas toman decisiones?



Alba es la presidenta, y no tenemos problemas. El tema es que las cuatro queremos el negocio y tenemos un objetivo común. Hermanas o no, en una empresa hay decisiones que se toman entre varias personas.



¿Hay alguna intervención de sus esposos en este negocio?



Ninguna. No los dejamos. Eso es algo que desde un comienzo quedó claro. Ellos lo saben, y ni siquiera intentan hacerlo, pues respetan nuestra autonomía en el negocio.



¿Por qué una persona debería tener uno o más artículos Tous?



Porque es distinto a los demás. Porque todas las cosas que hacemos intentamos hacerlas bien y con distinción.



¿Por qué creen que la imagen del oso les ha dado tanto éxito?



El oso se ha convertido en nuestro ícono porque la gente lo ha querido así. Las personas lo quieren porque muchos, especialmente las mujeres, crecieron con un oso de peluche en sus brazos.



Cuando lanzan un producto ¿cómo se preparan en inventarios. Cómo anticiparse al éxito o a la poca demanda de ese producto?



Efectivamente, nadie sabe cómo se van a comportar las ventas, pero acudimos a la experiencia y eso nos ayuda. Luego reaccionamos acorde con el comportamiento de la aceptación en el mercado.



¿Cuál es la tendencia en el diseño y la demanda en la joyería mundial?



Lo primero que tenemos claro es que no somos un negocio de bisutería sino de joyería. Nosotros lanzamos productos y el consumidor responde a esa propuesta.

Afortunadamente siempre nos ha ido bien. Ese es el resultado de la creatividad y el diseño. En joyería, la moda no va tan rápido.



Tenemos una marca tierna, divertida y de espíritu joven. Esos son los tres valores que se pueden encontrar en una tienda.



¿Tous es una marca que aporta elegancia?



Más que estilo buscamos ofrecer personalidad. Al final, una joya es casi un amuleto. Representa algo en la vida. Se regala o se compra para celebrar algo uno mismo. Tiene una connotación que va más allá de una cosa material. Esto trae mucho de sentimentalismo.



Ustedes usan metales y materiales que se extraen de la naturaleza. ¿Qué piensan de las críticas a quienes utilizan materias primas que impactan al medioambiente?



Estamos de acuerdo en que existan mayores regulaciones. Nosotros estamos en el final de la cadena. Los materiales provienen de entidades estatales o de empresas privadas que deben cumplir los requisitos de protección ambiental. Sobre todo en productos como oro y diamantes. También usamos mucha materia prima reciclada.



¿Qué pasa si encuentran que un proveedor de ustedes utiliza la explotación laboral infantil o realiza minería ilegal?



Inmediatamente cortamos toda relación con ese proveedor. Antes de hacer un contrato verificamos los antecedentes y la procedencia de la materia prima. Tenemos un código ético interno que aplicamos a cabalidad. Además, visitamos las fábricas y los lugares.



¿Cuántas referencias tienen en el mercado?



Contamos con 2.500 que están activas, pues unas llegan y otras salen.



Además de la joyería, los productos de belleza y los bolsos ¿planean nuevos lanzamientos?



No. Tuvimos unos años en que nos dedicamos al lanzamiento de productos, y ahora nos dedicamos a vender, pero seguramente vendrán sorpresas más adelante. Nuestro objetivo es hacer cosas que acompañen a la marca, sin dejar a tras el hecho de que somos una empresa de joyería.



¿Qué pasó con el taller de reparación de relojes que montaron sus abuelos en 1920?



El taller sigue, porque nosotros vendemos relojes y prestamos servicios de

mantenimiento y reparación si se presentan daños, aunque solo tenemos una línea de relojes de nuestra marca. Pero somos distribuidores de Rolex en España, que es muy importante en nuestra compañía. El tema es que el negocio no termina después de una venta, sino que prestamos servicios no solo en relojes sino en toda el área de joyería.



Édmer Tovar M.

Editor de Portafolio

Mónaco