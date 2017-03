El trabajador digital quiere flexibilidad, vida personal y tecnología

Llegar a la oficina todos los días en el mismo horario, sentarte en tu escritorio (tuyo, con tus fotos y tus cosas), cumplir una jornada de 8 o 9 horas y usar la computadora corporativa o- con suerte- también un celular si tu compañía así lo decide. ¿Te suena familiar esta rutina? Puede que sí, puede que ya no tanto, pero lo importante es que todo esto está tendiendo a desaparecer.



Distintas generaciones fueron introduciendo a lo largo de los años cambios en la forma en la que trabajamos hasta llegar a hoy que estamos en presencia del Trabajador Digital. Su perspectiva sobre cómo se trabaja, la importancia que le dan al equilibrio vida-trabajo y su interés por la tecnología, está llevando a las empresas a avanzar hacia la Transformación Digital.



Conocer a estos trabajadores es vital, porque ellos están impulsando los cambios que harán despegar la evolución del trabajo. En este sentido, y para empezar a hacer una radiografía de ellos realizamos un estudio en Latinoamérica con el objetivo de entender qué buscan y cómo trabajan:



¿Por qué dejarían su trabajo actual?

El 71% de los entrevistados dejaría su trabajo actual para trabajar de forma remota, 65% lo haría para dejar de cumplir un horario fijo y 56% lo dejaría para buscar un trabajo que les permita combinar mejor su vida personal y laboral.



¿Lo único importante es el dinero?



El sueldo siempre es un aspecto importante a la hora de elegir un trabajo o de decidir buscar uno nuevo, pero también hay otros factores que contribuyen a captar la atención de los mejores talentos; por ejemplo, tener un horario flexible (14%), contar con oportunidades de crecimiento (14%) y poder equilibrar mejor la vida laboral-personal (11%). En Brasil y en Perú los entrevistados consideran que más importante que el sueldo es la flexibilidad (Brasil) y tener tecnología más actual para trabajar (Perú).



¿Cuál es la relación entre el Trabajador Digital y la tecnología?



Sin dudas es un aspecto importante para ellos que no dudan en incorporar distintas tecnologías a sus tareas cotidianas. De hecho, el 70% utiliza su dispositivo personal para trabajar y el 47% usa aplicaciones no corporativas para realizar tareas laborales.



A medida que la oficina tradicional se desdibuja, la movilidad, el trabajo remoto, pasar de cumplir un horario a cumplir objetivos y utilizar tecnologías que brinden mayor productividad, se van afianzando cada vez más en la región. Y lo importante, es que estos cambios no solo beneficiarán al trabajador sino que tienen el potencial de beneficiar a toda la compañía. Es hora de aceptar el cambio que ya llegó y descubrir cómo cada empresa puede utilizarlo a su favor para retener talentos, potenciar el negocio y lograr una atención de excelencia a sus clientes.



Juan Pablo Jiménez

Vicepresidente de Citrix para Latinoamérica y Caribe