Transporte especial legal siente el coletazo de la falta de regulación de plataformas como Uber

La falta de acuerdos por parte del Gobierno Nacional para regular aplicaciones ilegales como Uber y Cabify que siguen operando y aumentando sus usuarios, afecta a más de 1.500 empresas de transporte especial que si basan su labor bajo el cumplimento de la ley.



Representantes del gremio transportador apoyan la reglamentación del decreto 0431 del 14 de marzo de 2017 que busca “mitigar la informalidad y la ilegalidad”, pero insisten en que no es suficiente para regular el funcionamiento de aplicaciones como Uber y Cabify y por el contrario sigue exigiendo a las empresas del servicio del Transporte Especial legales y debidamente habilitadas más normas, impuestos y controles.



La Ley 336 de 1996 en su artículo 5 establece que en Colombia está prohibido el uso de carros particulares para la prestación del servicio de transporte público, ya que se debe estar afiliado a una empresa de transporte público y para el caso de pasajeros define las diversas modalidades entre ellas la de Transporte Especial que presta los servicios de transporte empresarial, turístico, escolar, de la salud y/o grupos significativos debidamente autorizada por el Ministerio de Transporte y contar con un contrato entre las partes que deben conservar las empresas y del cual el conductor debe llevar obligatoriamente un extracto que se denomina FUEC ( Formato Único de Extracto de Contrato). Por lo tanto, esta reglamentación deja sin soporte jurídico el funcionamiento del sistema que vienen implementando estás plataformas calificadas como ilegales por parte del Ministerio de Transporte.



Así mismo hacen un llamado al Gobierno Nacional para que apoye al sector a prepararse en el campo tecnológico y hacerle frente a estas empresas extranjeras que están afectando el mercado nacional. Para Alfonso Silva Gerente de Transportes Circular. “El problema no son las plataformas tecnológicas, el gremio entiende que debe innovar y desarrollar herramientas para adaptarse a la tecnología”.



Para este empresario lo que hace falta es definir bien las fronteras entre transporte individual, los taxis, regulados por los alcaldes de cada ciudad y los servicios que presta el transporte Especial en todo el país con operación Nacional. Esas normas deben ser sencillas y claras; pero lo que vemos es una complejidad que impide que las empresas ayuden con soluciones de movilidad con tarifas libres solo reguladas por la oferta y la demanda.



Para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son aplicaciones tecnológicas que gozan del principio de legalidad mientras que para el Ministerio de Transporte no tienen el reconocimiento ni la aprobación de funcionamiento por lo tanto son ilegales al momento de prestar el servicio de transporte; esta falta de articulación entre los ministerios dificulta aún más la regulación de novedosas tecnologías que generan nuevos empleos.



“Existen plataformas tecnológicas que en su contexto son bien definidas en innovación y desarrollo; sin embargo, su aplicación en las normas limita la prestación del servicio a terceros por empresas de transporte público a pasajeros. Así mismo se necesita que el gobierno regule las aplicaciones y para el transporte especial defina mejor las fronteras para la prestación”, afirmó Silva.



En consecuencia, el transporte especial legal de pasajeros es el único concebido como transporte VIP ya que ofrece confort, seguridad, un servicio preferencial y sobre todo está cumpliendo con la regulación vigente; además de que es el único servicio que brinda cuatro tipos de seguros para el usuario: contractual, extracontractual, todo riesgo y SOAT; también ofrece un moderno parque automotor regulado con certificación de calidad y todos los conductores están capacitados y habilitados para prestar un servicio profesional. Beneficios que no ofrecen las aplicaciones tecnológicas al operar con vehículos particulares ni los taxis que ofrecen servicios más baratos y no tienen valores agregados y una tipología vehicular mucho más barata, sin contar el costo del Cupo.