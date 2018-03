Tras alianza con Hilton, Delta Vacations se fortalecería en la región

Suramérica se está convirtiendo en una región cada vez más atractiva para las aerolíneas estadounidenses.



Una muestra de ello es que Delta Vacations, la línea turística de la compañía aérea, anunció una alianza con Hilton, con la cual busca fortalecer su presencia en países de todo el mundo, sobre todo en los del cono sur.



En el caso de Colombia, el acuerdo significa un avance importante para continuar atrayendo visitantes de Estados Unidos, que es el primer país que más envía turistas al territorio nacional. Por eso, Portafolio habló con Elizabeth Moriarty, vicepresidenta de desarrollo de Delta Vacations, quien resaltó la importancia del mercado colombiano como destino turístico, con alto potencial de crecimiento.



¿Por qué eligieron a Hilton como uno de sus grandes aliados?



Es una compañía que tiene una importante presencia en todo el mundo. En ese sentido, reconocimos que necesitábamos agregar a nuestro portafolio más hoteles que tuvieran una gran cobertura a nivel mundial. Y aunque nosotros ya trabajábamos con Hilton, no teníamos una acuerdo que incluyera una distribución global, lo que permite ofrecer servicios de sus 14 marcas. Venimos trabajando con ellos en los últimos dos años para definir esta nueva relación.



Con eso, podemos proveer esos productos a través de los canales en línea y así tenemos acceso a los centros de reserva de Hilton directamente. Adicionalmente, esos hoteles permiten ingresar a programas de acumulación de puntos, lo que era, sin duda, una gran oportunidad.



¿Cuál va a ser el impacto que esta alianza tendrá en regiones como la de Latinoamérica?



Nosotros ofrecemos Delta Vacations para el mercado estadounidense y el de Canadá. Actualmente tenemos un vuelo directo a Cartagena y a Bogotá desde Estados Unidos, y planeamos expandir nuestra oferta a Latinoamérica. Pero, principalmente, nos concentraremos en Suramérica, porque en México y el Caribe ya tenemos un programa robusto, dado que son un destino bastante popular para los clientes de Estados Unidos y Canadá.



¿Eso significa que vendrían nuevas rutas para Suramérica?



En el momento en que veamos una mayor demanda, siempre evaluamos dónde puede haber una nueva ruta o un servicio turístico adicional. Pero eso ya es algo que se estudia con nuestros colegas de Delta Airlines; nosotros coordinamos con ellos y les mostramos si hay más demanda en algún punto, o una destinación específica.



En ese sentido, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto al incremento de la demanda?



Para este año, tenemos planeado un incremento de nuestro volumen de ventas a doble dígito para Latinoamérica, en el caso de los clientes de Delta Vacations.



¿Ustedes han detectado un crecimiento de la demanda en los últimos años en Latinoamérica?



Lo que puedo compartir es que nosotros seguimos viendo grandes esfuerzos de las autoridades y de los aeropuertos en Colombia.



Específicamente Cartagena ha sido bastante proactiva con el mercado norteamericano, pues ha hecho una gran promoción del destino y ha educado a los viajeros estadounidenses y a las agencias de viajes.



Por eso, hemos visto un gran interés por parte de los viajeros desde allí hacia Colombia, y eso ha venido creciendo en los dos últimos años.



¿Por qué cree que se ha dado eso?



Desde la perspectiva de la industria, se ha visto un interés muy grande en viajar hacia Colombia. Nosotros continuamos viendo una demanda. Y si este país continúa agregando una mayor oferta hotelera, tendrá un alto flujo de turistas.



¿Han estudiado la posibilidad de hacer alianzas con operadores turísticos locales?



No por el momento. El motivo es que nosotros llevamos viajeros hacia otros países del mundo y no al revés. Sin embargo, trabajamos de cerca con nuestros pares en Colombia, con hoteles y con operadores turísticos.



¿Cómo han visto la evolución de la demanda hacia Suramérica?



Venimos ofreciendo paquetes turísticos hacia Colombia en los últimos dos años y en ese proceso trabajamos bastante con los aeropuertos y las autoridades nacionales.



Y en nuestra base de datos anual tenemos lo que llamamos Delta Vacations University, donde traemos cerca de 2.000 socios de las agencias de viajes y les mostramos nuestros productos. Así mismo, la participación con Colombia ha venido aumentando.



¿Se vienen más alianzas con otras cadenas hoteles, como la que hicieron con Hilton?



Siempre estamos evaluando oportunidades especiales. En este momento no hay nada que se venga en el corto plazo. Eso es porque ya tenemos grandes aliados actualmente como Marriott, por ejemplo.



¿Cómo ven el desempeño del turismo en Colombia?



Creemos que es un destino que va a ser muy popular con el mercado de Estados Unidos. Actualmente tenemos una gran demanda y, además, el Gobierno ha sido bastante proactivo promoviendo al país en el mercado estadounidense.



Estamos bastante optimistas para continuar nuestro crecimiento hacia Colombia.