Tras regulación, negocio de bicicletas eléctricas va sobre ruedas

Funcionan con energía eléctrica y se han convertido en una solución a los problemas de movilidad en las ciudades. En el caso de Colombia, las bicicletas eléctricas comenzaron a tener mayor acogida y, tras la reciente regulación de estos vehículos, los importadores de los mismos creen que se generará un aumento en las ventas.



“Hemos estado creciendo 60% mes a mes porque hay una altísima aceptación de la movilidad alternativa. La reglamentación ha sido positiva porque nos permite saber cómo nos vamos a mover, antes lo que había era un vacío jurídico y necesitábamos esa claridad que llegó con la resolución 160 del 2 de febrero”, explica Juan David Álvarez, director de nuevas opciones de movilidad de Auteco, importadora de estos vehículos.



Para Álvarez, la reforma tributaria y la nueva regulación, las bicicletas eléctricas quedaron con beneficios que las hacen más atractivas y han incrementado las ventas de Auteco, que tiene 11 puntos de venta en 13 municipios del país. En Colombia se venden al año 1,6 millones de unidades de bicicletas eléctricas y convencionales.



Las ventajas para este segmento son un cobro del IVA del 5% –estaba en el 16%– para todos los vehículos importados con motores eléctricos integrados, incluidos los de motor híbrido, y la ventaja de que no se requiere de Soat ni Rut para transitar por ciclovías, como sí pasa con motos y ciclomotos eléctricas.



Por su parte, Oliverio García, presidente de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos) explica que hay una dificultad para que las autoridades identifiquen las bicicletas eléctricas, pues algunas con motores más grandes podrían aproximarse más a un ciclomoto eléctrico.



Lo que identifica a una bicicleta eléctrica es que esta incorpora el pedaleo asistido, es decir que una batería eléctrica aporta una potencia de hasta 250W para complementar la energía cinética que aporta el usuario. La velocidad máxima que puede alcanzar con esta batería es de 25 KM/H, mientras que el ciclomotor alcanza más de 45KM/H.



El tiempo de carga de la batería está entre 2,5 y 4 horas y su autonomía es de 1 hora y 26 minutos. La durabilidad de estas las baterías de Liti-ion es de 800 y 1.100 ciclos de carga, es decir que si se recorren diariamente 15 Km y se realizan dos cargas completas semanales, podría durar hasta 10 años.



“En vez de que la gente use una moto para uso urbano, puede adquirir una bicicleta eléctrica para desplazamientos cortos y se pueden encontrar en el mercado desde los desde los $2 millones”, explica García, quien agrega que las motos eléctricas están desde los $5 millones y los ciclomoto desde los $7 millones.



INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR



Tanto García como Álvarez explican que el precio de las bicicletas eléctricas como el del resto de estos vehículos que no son de motor a combustión debería reducirse a través de una reducción de aranceles, no solo para masificar su uso, sino porque se trata de un vehículo amigable con el medioambiente.



“La reglamentación está bien, no nos oponemos a la manera en cómo quedó estipulado. Eso está muy bien, pero aún es necesario educar al ciclista, porque algunos cometen imprudencias en las vías. Por eso en las ciudades grandes a nivel mundial lo tienen claro y aplican regulaciones”, indica el representante del gremio, Oliverio García.



En el futuro, con los POT, que involucran cada vez más soluciones alternativas de transporte, será más necesario acudir a una normativa para el tránsito de ciclistas.



Esto ya ocurre en España, donde las normas exigen que antes de hacer un viraje se extienda el brazo en la dirección del mismo. En otras partes de Europa se exige que el ciclista solo transite por la derecha y en países como Malta, por ejemplo, el uso de casco para los ciclistas es obligatorio.



Lo que tienen en común esos países es una infraestructura vial adaptada para las bicicletas. Eso es lo que hace falta en las ciudades de Colombia, en las que todavía hace falta una mayor inversión en ciclorrutas y carriles exclusivos.



