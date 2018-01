Tras un 2017 sin crecer, Haceb toma con prudencia el 2018

A la expectativa sobre cómo se comiencen a perfilar las variables macroeconómicas del país en el 2018 están los directivos de Haceb, la principal marca de electrodomésticos del país. Así lo manifiesta su gerente general, Cipriano López.



(Lea: Empezó a regir IVA diferencial de 5% para neveras eficientes en consumo de energía)



Normalmente, desde dos meses antes de que termine un año, las empresas hacen sus proyecciones de lo que será el periodo siguiente; sin embargo, en esta ocasión el directivo prefiere no dar a conocer las expectativas del periodo que apenas comienza. Lo cierto es que el plan de facturar un billón de pesos al año se aplazó.



(Lea: En 2018, Alcatel apuntará a modernizar al 46% de la población que hoy está conectada con tecnología 2G)



Un factor positivo, no obstante, es el Decreto 2143 del 19 de diciembre pasado, por el cual las neveras nuevas que compren los estratos 1, 2 y 3 tendrán un IVA diferencial del 5% (para las demás es de 19%). Al preguntarle por el crecimiento esperado, López contesta: “Recalculando, como el Waze”.



¿Qué posibilidades ve con el decreto 2143?



Estamos listos para, a través de la Red Verde –que es una alianza entre los comercializadores de neveras– podamos hacer la recolección de las neveras viejas; una sana disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos, damos un certificado y con este se va a un punto de venta. Sin embargo, falta que el consumidor sea consciente de esto. El objetivo mayor es aprovechar todo el incentivo en el 2018.



¿Cómo terminó el 2017?



Fue un año donde tuvimos elementos, como la contracción de mercado, inflación y tasas altas de interés al principio, y no hubo confianza del consumidor, lo cual fue el elemento más crítico. Al juntarse todo eso, se generan presiones altas en el comercio y la industria lleva a algo que no es sano, y es una competencia feroz y una guerra de precios en el mercado, no solo en la línea blanca.



¿En esa guerra de precios perdieron mercado?



Ganamos en algunas categorías y nos mantenemos en otras. Seguimos siendo número uno en Colombia, con participación de mercado superior al 30%, variando según categorías. Esto se da tanto en unidades como en pesos.



¿Cumplieron sus metas?



Los presupuestos era muy agresivos, con crecimientos buscados importantes. Pero la contracción de la economía no solo fue local, sino que los vecinos también sufrieron. Nuestros destinos naturales son Ecuador, Brasil, Venezuela, Centroamérica y el Caribe, que estuvieron un poco mejor, pero en general América Latina está en una transición económica de commoditties, y Colombia no es ajena.



¿Qué cifras puede mencionar al respecto?



Aún no hay un número, porque falta consolidar diciembre. Lo que sí puedo decir es que el mercado de línea blanca en Colombia tiene muchos desafíos, aunque también hay muchas oportunidades, como el Decreto 2143, porque puede favorecer el que muchas familias con baja capacidad de consumo puedan acceder a productos como La Colombianita, diseñada para ellas. (Esta es una nevera con precio inferior a los $500.000).



¿El mercado en cuánto se contrajo en el 2017?



Datos del Dane muestran que la línea blanca decrece un 8%, pero según información de consumo obtenida de manera particular, puede estar entre 0% y 3%.



¿Qué planes tienen para el 2018?



Que Haceb siga garantizando su presencia en el territorio nacional y siendo marca número 1 en electrodomésticos; continuar fortaleciendo alianzas y ciencia, innovación y tecnología. Será un año con muchos retos.



¿Pinta mejor?



Espero que sí, pero va a ser gradual. Somos positivos en que la economía se va a ir recuperando, aunque sigue siendo un año de transición, tanto en el país como en Latinoamérica, con retos del ambiente social y político; con oportunidades en algunos sectores y regiones, que son más dinámicas que otras.



¿Qué crecimiento vaticinan?



Si la inflación está en entre el 4% y el 5%, esperamos que el mercado crezca por lo menos en esa cifra, pero es un reto que depende mucho de la confianza del consumidor.



¿Y ustedes cuánto crecen?



Hasta no tener consolidados los datos del 2017 es difícil decirlo, porque eso define la base.



¿Qué meta tenían?



La meta cambió; como el Waze, hemos estado recalculando. No se va a poder obtener, pero creo que nadie lo va a lograr.



¿Qué lanzamientos de productos habrá en 2018?



En el 2017 lanzamos más de 30 nuevos productos y muchos de ellos se están materializando apenas; con estos vamos a darle una mejor atención al consumidor. Tenemos una tasa de que cada 3 a 4 años hay que renovar el 100% del portafolio.



¿Algún plan se trunco o aplazó?



Sí, inversiones y proyectos que teníamos en el tubo, lo llaman a uno un poco más a la prudencia, pero también podemos decir con mucha tranquilidad que en los últimos 8 años hemos invertido más de US$175 millones en ciencia, innovación y tecnología.



¿Hoy día hay nuevas inversiones a la vista?



En este momento no.