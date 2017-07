Turismo emergente del Meta se visibilizará

Mostrar que en el Meta hay mucho más por ver que el famoso destino turístico de Caño Cristales y visibilizar ese potencial, es una tarea que el departamento tendrá que asumir lo más pronto posible.



De hecho, el primer paso ya se dio al lograr la caracterización de destinos emergentes en municipios como Uribe, Vista Hermosa, Mesetas, Acacías, Puerto Gaitán, Puerto López, Lejanías que tienen un potencial turístico inexplorado, ahora hacen parte de ese grupo de destinos del mundo que podrían tener un mejor futuro y vivir de esa actividad económica.



Con esa percepción comienza mañana en Villavicencio el primer Congreso Internacional de Destinos Emergentes que lideran la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (Cotal) y Cotelco y que tendrá como invitados a 20 operadores turísticos de distintos países.



Maryluz Rojas, presidente de Cotelco capítulo Meta, dijo que se tendrá la oportunidad de compartir con empresarios de turismo internacional de este continente y de la junta directiva de la Cotal y que el potencial de turismo emergente que hay en el Meta debe ser apoyado.



Explicó que los destinos emergentes son los lugares que tienen un producto turístico inexplorado que se le puede sacar mucho provecho a nivel nacional e internacional pero que aún no está estructurado y que se puede llegar a convertir en un producto como lo es Caño Cristales, es decir, un producto con potencial pero que no se ha logrado un desarrollo total.



Los siete municipios del Meta que están identificados como poseedores de un producto con un potencial turístico como destino emergente, reúnen características como el fácil acceso y un atractivo.



“Para lograr que esos destino emergentes sean más conocidos se necesita de una articulación entre el sector público y privado para que no se quede solo como un municipio emergente y siga trabajando con el fin de convertirse en un atractivo turístico sostenible y desarrollado”, dijo la directora de Cotelco Meta.



Claudia Lucía Osorio, directora de Cotal en Colombia, dijo que vio en el Meta que el sector privado y el público están muy bien articulados y trabajan en equipo y que eso fue clave para pensar en hacer el congreso internacional. “El Meta ahora es visto a nivel internacional como un destino turístico y es bueno que el turista vea que en el Meta hay muchas cosas más que Caño Cristales para visitar”, dijo.



‘A COLOMBIA YA SE LE TIENE CONFIANZA’



Armando Bojorquez, presidente para Latinoamérica de Cotal, afirmó desde México que Colombia se encuentra en una etapa de recuperación de la confianza a nivel mundial y que hay una nueva percepción del país.



“La gente ya sabe y siente que pueda viajar a Colombia porque ya no pasa lo mismo que hace algunos años”, sostuvo Bojorquez.



Explicó que México tiene muchos destinos emergentes que son pueblos mágicos en su país y también en otras naciones.



“Hay muchos pueblos que son considerados turísticos y que pueden convertirse en ciudades importantes”, precisó.



Agregó que en el primer congreso de destinos emergentes que inicia mañana en Villavicencio se espera establecer que en América Latina existan más de 1.000 ciudades con posibilidades de convertirse en destinos emergentes, porque esa cualidad les abre la posibilidad de que muchos sitios piensen en una alternativa para convertirse en ciudades que puedan vivir y crecer con el turismo.