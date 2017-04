Recursos y apertura, fuertes del turismo colombiano

El turismo es una de las grandes apuestas productivas que tiene la economía nacional, un aspecto en el que Colombia cuenta con grandes fortalezas como lo son la apertura internacional, su biodiversidad, los recursos culturales y el turismo de negocios.



De acuerdo con el último reporte del Foro Económico Mundial, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, el país se encuentra en la cuarta posición en apertura por aspectos como requerimientos de visa o el número de acuerdos comerciales regionales.

Igualmente, Colombia está en el puesto 20 a nivel global gracias a sus recursos culturales y de negocios, y en el 22 por su biodiversidad natural.



“El país ha mejorado gracias a sus ventajas competitivas, que han crecido significativamente, en particular, en el caso de los recursos naturales. Combinar la atmósfera con el entorno natural hace que Colombia sea un destino capaz de atraer a muchos tipos de turistas”, afirma el reporte.



Como destaca el Ministerio de Comercio, “en naturaleza seremos potencia porque tenemos la mayor diversidad por kilómetro cuadrado del mundo. En 2016 el número de visitantes a los parques nacionales naturales y áreas protegidas en Colombia creció 49%”.



Así las cosas, entre los puntos más positivos que ofrece el turismo se encuentran aspectos como el número de especies, en el que Colombia está segundo del mundo con 3.037, y otros como los destinos patrimonio de la humanidad, los lenguajes y expresiones, o la cantidad de congresos.



De acuerdo con María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo, “Colombia avanza y seguirá avanzando en la medida que el mundo vaya descubriendo, conociendo o confirmando que la situación interna del país cambió. Esto ha estado acompañado de una política de mejoramiento de la competitividad en los destinos, de la conectividad y la promoción. Colombia será un destino de talla mundial. En 2016 llegaron 5 millones de visitantes, 95% más que en 2010”.



Sin embargo, el turismo todavía tiene un largo camino que recorrer. Tal como muestra el informe del Foro Económico Mundial, el país se encuentra en estos momentos en la posición 62 en el mundo.



“Consideramos que se ha venido trabajando bastante bien y, aunque sabemos que tenemos un rezago en infraestructura vial, aeroportuaria y en la correspondiente a los destinos turísticos, que no todos tienen todo lo necesario, se está haciendo un gran avance. Todavía falta mucho, pero ya vemos que el crecimiento del turismo ha sido grandísimo. Aunque estemos en el puesto 62, el alza supone un reconocimiento al trabajo realizado”, destaca la presidenta de Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés.



Y, aunque se ha registrado una mejora de 6 posiciones respecto a la medición anterior, de 2015, cuando estaba en el puesto 68, sigue lejos de los países que ofrecen la mayor competitividad.



La calificación general que se logró en el reporte de 2017 fue de 3,83 puntos, mientras que los primeros lugares, ocupados por España, Francia y Alemania, cuentan con puntajes de 5,43, 5,32 y 5,28 respectivamente.



En cuanto a Latinoamérica, Colombia se ubica por detrás de otros países como Brasil (27), Chile (48), Argentina (50), Perú (51) o Ecuador, en la posición número 57.

Este rezago en la competitividad que tiene Colombia en cuanto al turismo tiene varias explicaciones, entre las que se encuentra de forma destacada la seguridad, factor en el que Colombia ocupa la última posición del ránking.



Como muestra, la tasa de homicidios, los costos del terrorismo o la incidencia de este son los valores que más penalizan al país.



Asimismo, las cifras del informe muestran cómo Colombia está rezagada en el listado en aspectos como la infraestructura vial y portuaria (116), el ambiente de negocios (111) o la competitividad en los precios (103), principalmente impulsado por los impuestos y cargos en tiquetes y aeropuertos.



Frente a esto, los datos de Mincomercio muestran cómo del 2011 al 2016, se ha invertido más de $1 billón en proyectos de infraestructura turística, de competitividad e iniciativas de promoción turística. En cuanto a la inversión aeroportuaria, el Gobierno ha invertido $3,9 billones en la mejora de 61 terminales aéreas; la ANI $2 billones y la Aeronáutica Civil $1,9 billones.



Por último, cabe destacar que Colombia está por debajo del promedio en factores como priorización del turismo, salud e higiene, preparación para las TIC o recursos humanos y mercado laboral.



Con todo, tanto el informe como las autoridades locales coinciden en que el país tiene muchas de las condiciones necesarias para ser cada vez más competitivo.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com