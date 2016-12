Para este año Colombia superará fácilmente los US$5.000 millones en ingresos por concepto de turismo. La razón: hasta septiembre el acumulado era de US$3.954 millones.



Solo en el tercer trimestre, los ingresos de divisas por transporte de pasajeros y viajes sumaron US$1.343 millones. Y en el primer semestre alcanzaron los US$2.610 millones, convirtiéndose en el segundo generador de divisas, después del petróleo.



Esos son los datos reportados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que indican que el sector turístico promete registrar, para finales de este año, un crecimiento más alto de lo esperado.



Las zonas turísticas que se han habilitado en el país por cuenta del proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Farc y las conversaciones con el ELN, son una de las razones del incremento, pues han impulsado la inversión en proyectos hoteleros y estimulado la apertura de rutas de vuelos.



Al respecto, Francisco Malo, presidente de la marca de Hoteles Dann, aseguró que con la paz se espera una mayor inversión en infraestructura y la exploración de nuevos atractivos turísticos, lo que aumentará la demanda laboral y la competitividad en el sector hotelero.



“Creemos que seguiremos creciendo en turismo internacional y en el mercado corporativo de cada región de Colombia por la confianza que trae esta nueva etapa”, dijo el directivo de esta cadena que la semana pasada anunció proyectos de expansión en América Latina y en ciudades intermedias de Colombia.



Para la Muestra Mensual de Hoteles, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la ocupación hotelera de septiembre fue la más alta desde julio del 2004, con un 60,4%, lo que augura un buen panorama en este segmento.



Para las agencias de viajes, el 2016 viene mostrando también un horizonte positivo. Un ejemplo de ello es que la venta de viajes para la semana de receso por parte de dichas organizaciones creció un 18% con respecto al mismo periodo del año pasado.



Según la encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), entre los paquetes turísticos nacionales más innovadores vendidos para esta temporada están las ‘Casas navegantes en la ensenada de Cholón’, en Barú; planes terrestres a rutas arqueológicas, tour a pueblos patrimonio, planes a La Guajira (que incluyen visitas a rancherías Wayúu) y planes a destinos como Palenque, el archipiélago de San Bernardo, Nuquí, Capurganá y Bahía Solano.



Lo anterior se traduce en que los turistas nacionales y los internacionales se están interesando más en destinos colombianos que antes no tenían en el radar por motivos de seguridad, de infraestructura o porque no había facilidades de acceso.



Ese es el caso del departamento de Arauca, que para lo corrido del año, hasta el noveno mes, registró un crecimiento en visitas de extranjeros no residentes de 1.858%, pues mientras que el año pasado de enero a septiembre tuvo 1.091 visitantes, este año en el mismo lapso tuvo 21.362. El segundo departamento con mayor crecimiento fue Antioquia, con 31% y 253.118 visitantes para ese periodo.



De acuerdo con el informe presentado por Mincomercio, en lo corrido del año los principales países de origen de los turistas que llegaron al país fueron Estados Unidos, con 379.313 personas y una participación del 20%, Venezuela con 12,3% y Brasil con 7,2%. Con estas cifras, la entidad calcula que para el 2018 al país le entrarán más de US$ 6.000 millones.



ECOTURISMO, EN CRECIMIENTO



De acuerdo con el informe presentado por Mincomercio, el turismo a Parques Nacionales Naturales es otro de los destinos que se siguen posicionando, pues en lo corrido del año las visitas de extranjeros a esos lugares crecieron un 24%, con 81.752 personas.



Los tres destinos más visitados en este periodo son el Parque Tayrona con 194.952 personas y un crecimiento del 39,6%, en segundo lugar el Parque Corales del Rosario con 38,5% y Parque Isla de la Corota con 23.482 visitantes.



“El ecoturismo viene mostrando resultados positivos y se ha convertido en una estrategia de conservación que contribuye al desarrollo del país”, dijo Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia.



UN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA



Con el fin de consolidar y fortalecer la actividad turística del país, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo inaugura el Centro de Información Turística (Citur) con una inversión de más de $500 millones en el proyecto y en la capacitación del recurso humano.



“Esta herramienta nos permitirá tener información estratégica, oficial y confiable para avanzar hacia un turismo moderno. Es un salto cualitativo que nos permitirá planificar y decidir con mayores probabilidades de acierto en el corto, mediano y largo plazo”, dijo María Claudia Lacouture, la jefe de dicha cartera.



El nuevo Centro hospedará toda la información del sector y consolidará las mediciones regionales a partir de estándares internacionales.



María Camila González

marola@eltiempo.com