El turismo sigue siendo protagonista en la economía del país.



Esta vez, un informe de Place to Pay, una de las pasarelas de pago que presta su servicio a más de 60 agencias de viajes entre ellas Aviatur, Atrápalo o Tiquetesbaratos.com, dice que dicho sector se posicionó como el que más aporta económicamente al comercio electrónico en Colombia.



De hecho, el turismo es la segunda categoría con mayor crecimiento en ese tipo de transacciones en el país.



“El turismo es uno de los sectores que más se ha transformado en los últimos años. El desarrollo de nuevas herramientas le permite a los usuarios armar sus propios paquetes, reservar cualquier tipo de servicio en diferentes canales e incluso comparar diferentes precios y decidir por el que mejor se ajuste a su presupuesto. En este sentido, la innovación y la seguridad de servicios como las pasarelas de pago cobran un valor significativo para el crecimiento de este segmento del mercado”, explicó Andrea Lemus, directora Comercial de Place to Pay.



Durante 2016, esta plataforma procesó pagos en el sector turismo por más de 1 billón de pesos y el 89% de esas transacciones se realizó utilizando tarjetas de crédito, siendo Visa la franquicia más utilizada con 46% del total, frente a MasterCard con un 30%. Por su parte, el 11% de usuarios prefirió pagar a través de PSE (débitos desde cuentas de ahorros y corrientes).



De hecho, el 64,56% de los clientes (usuarios únicos) de Place to Pay compró en turismo en 2016. “Aunque no significa que estas personas no hayan comprado en otros sectores”, aclaró la firma a través de un comunicado.



Portafolio conoció que la compañía creció en 2016 un 55% en el número de transacciones hechas a través de esta plataforma, siendo el 41% correspondiente al turismo, sin contar que el 39% de los valores transados también provienen de este sector.



“Para 2017 queremos crecer al mismo ritmo que en 2016 en todas las industrias a las que les prestamos el servicio de procesamiento de pagos electrónicos”, concluyó Lemus.



Así se mueven las compras



Como la mayoría de las transacciones que se hacen a través de la plataforma se hacen con tarjetas de crédito, para la compañía fue fácil identificar el comportamiento de las compras online.



Encontraron, por ejemplo, que los días en los que más se hacen transacciones son los lunes, seguido de los martes y el domingo es el día en que menos se hacen adquisiciones.



La directiva agregó que otros los datos interesantes del estudio es que las 11 a. m. “es la hora con mayor transaccionalidad”, dijo Lemus.