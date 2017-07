El periodista y exdiplomático Mauricio Rodríguez Múnera quiso unir dos de sus pasiones (el liderazgo y los aforismos) en un libro, cuya venta se destinará para ayudar a los niños damnificados de la tragedia de Mocoa (Putumayo).



Así nació ‘Liderazgo’, en el que Rodríguez reúne sus pensamientos cortos, junto con los de personalidades famosas de la humanidad, que lleva coleccionando desde su juventud.



Por estas páginas transitan las voces de reconocidos pensadores como Benjamin Franklin, Buda, Leonardo Da Vinci, Walt Disney, Gandhi, Einstein, Francis Bacon y Lao Tse.



¿Qué cualidades cree que debe tener un líder?



Muy difícil escoger, pero hoy en día creo que un líder es una persona que tiene la capacidad de soñar en grande, ser visionario y la habilidad de convertir sus sueños en realidad. Y agregaría coraje, mucho coraje, que es indispensable en esta época turbulenta.



¿Cómo se aprende a ser líder?



Lo primero es conocerse a sí mismo en profundidad. Entender nuestras cualidades y defectos, deseos y necesidades, oportunidades y amenazas. El liderazgo es como un juego de Lego: hay muchas piezas y uno debe elegir las más apropiadas para sus objetivos y con fundamento en su esencia propia.



¿En qué se diferencia un buen gerente de un líder?



Los gerentes administran. Los líderes hacen grandes transformaciones. Un líder es un puente entre el presente y un mejor futuro.



¿Qué tanto debe haber de creatividad y de riesgo en la labor del líder?



La creatividad es vital porque es la materia prima de la innovación. Y quien no innova constantemente, se queda atrás. Tomar riesgos es de la esencia del liderazgo. Pero riesgos bien analizados, no saltos al vacío.



Usted comenta que ‘el destino está en las propias manos de las personas’. ¿por qué es tan difícil gerenciarlo?



Porque con frecuencia no se tiene claro el destino. Y como dice Séneca, "si no sabes a qué puerto te diriges, todos los vientos te serán desfavorables". Además, no se piensa estratégicamente. Es decir, no se evalúan bien los distintos caminos posibles para alcanzar las metas.



"Lo esencial del liderazgo no se aprende en la universidad sino en el hogar", dice uno de sus aforismos…



En mis investigaciones sobre liderazgo y en más de mil entrevistas que he hecho a líderes destacados -en radio, televisión y periódicos- se evidencia que en la inmensa mayoría de los casos fueron los padres, abuelos, tíos o hermanos los grandes maestros de las primeras lecciones claves de liderazgo. Enseñanzas no impartidas con palabras, sino con el ejemplo personal.



¿Dónde se ubica el poder en el papel del líder o emprendedor?



El poder es un medio, no un fin. Quien usa el poder para su beneficio personal no es un líder. Porque liderar es servir, contribuir a dejar un mundo mejor del que encontramos.



¿Y el espíritu?



Luego de 37 años de estudio del liderazgo, y de haber trabajado con grandes líderes de la política, el ámbito empresarial, la academia, la diplomacia y el periodismo, concluyo que sin fortaleza espiritual -que se manifiesta de diversas formas y complementa lo intelectual, físico y emocional- es imposible lograr objetivos trascendentales.



¿De qué manera se pueden reinventar los líderes?



Aprendiendo de los grandes líderes. De lo que hacen y cómo lo hacen. Pero también de lo que no hacen. Hay que estudiar los ejemplos de los virtuosos, sin embargo, cada cual debe armar su propio modelo de liderazgo, con base en sus fortalezas.



Usted anota que ‘tan importante como la iniciativa es la 'acabativa'...



Liderar implica obtener resultados concretos -alcanzar las metas, lograr los objetivos. Tener buena voluntad y esforzarse no es suficiente. Los verdaderos líderes no solo inician los proyectos sino que los concluyen. La realmente importante no es la primera piedra, sino la última.



¿Quiénes son los 'intramprendedores' y qué tan importantes son?



Son emprendedores dentro de una organización que ya existe. Y pienso que son tan positivos para una sociedad como los que crean nuevos negocios. Porque ambos aportan al progreso y el bienestar de las comunidades.