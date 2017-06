Unicentro anuncia megaobra para ampliar área comercial

Con 41 años de existencia, Unicentro prepara una ampliación que le permitirá aumentar 80.000 metros cuadrados a los 53.000 que tiene actualmente de área comercial. Hernán Montoya Franco, presidente de la junta directiva, explica el ambicioso proyecto y plantea la necesidad de reinvención para enfrentar la competencia.



¿Cómo está hoy Unicentro?



Al centro comercial viene un promedio de 100.000 personas al día, de manera que vamos bien. El comercio ha evolucionado mucho porque es muy dinámico y han llegado tiendas de otras partes del mundo que han mejorado la calidad y la forma de ofrecer los productos. Unicentro tiene un eslogan, “el único lugar que lo tiene todo”, y nos hemos mantenido con él. En este momento tenemos un ‘máster plan’ de desarrollo interesante.



¿En qué consiste?



Hay que recordar que hace cuatro años ejecutamos la remodelación total del centro actual, con una inversión de 52.000 millones de pesos. La otra fase se concentra en una torre de oficinas de 25 pisos, la cual ya comenzamos. La tuvimos que parar por algunos problemas normativos pero ya estamos reiniciando.



Ahora trabajamos en un plan maestro que va a adicionar 50.000 metros cuadrados de área comercial. Es un proyecto a 48 meses. Eso se va a hacer en el espacio donde hoy se estacionan los vehículos. El lote de Unicentro es de 126.000 metros cuadrados y el edificio actual apenas está en 28.000, lo que significa que nos quedan 98.000 libres.



Vamos a llevar a los carros a tres sótanos, aumentando la capacidad de estacionamientos. Hoy tenemos 3.500 espacios y vamos a tener 7.000 cuando termine el proceso. Aparte de los 50.000 metros cuadrados le vamos a regalar a la ciudad un parque temático y zonas verdes.



Igualmente, está programada la ampliación de oferta de cine, en alianza con Cine Colombia.



¿Cuál es el área comercial actual?



Son 53.000 metros cuadrados. La vamos a duplicar con comercio.



¿Qué pasará con la torre de parqueaderos?



Ese edificio, que se hizo por la demanda que había, lo vamos a convertir en tiendas. Aportará 30.000 metros cuadrados, adicionales a los 50.000 nuevos.



¿Cuándo estará lista la torre de oficinas y qué inversión requiere?



Programamos entregarla en 30 meses. Esa torre se conecta al edificio actual a través de un puente comercial.



La inversión aproximada es de $160.000 millones que se consiguen por la preventa de las unidades.



¿Y lo que llama ‘máster plan’ cuánto cuesta?



Este es un programa de aproximadamente un billón de pesos.



Incluye la construcción de un parque temático, la nueva zona comercial, los sótanos para parqueaderos.



Entendemos que con el tiempo las vías aledañas a Unicentro no serán capaces de mantener el tráfico de vehículos por el mismo movimiento. Con el plan de mitigación vamos a mejorar eso, cediendo parte de nuestros terrenos para construir un carril perimetral, que permita la entrada y salida del centro comercial sin traumatizar las vías arterias. Esto es parte de ese plan y se hará simultáneamente con las obras previstas.



¿Quién será el operador del parque?



Tenemos proyectado que sea una compañía inglesa dedicada al diseño y manejo de estos sitios de entretenimiento.



¿Cuándo veremos el nuevo Unicentro?



Hablemos de cuatro años. En el 2022.



¿Cuántos locales operan?



Hoy, 312 locales.



¿La ampliación busca marcas que no han podido llegar?



Estamos seguros que vamos a tener tiendas con formatos grandes que no existen por falta de grandes espacios. Nos han contactado desde hace muchos años firmas internacionales que quieren estar en Colombia.



Mientras se dan los cambios, ¿cómo responder a la competencia?



Se ha creado el fenómeno de la llegada de muchos centros comerciales al país y eso quiere decir que estos lugares se van a repartir la torta del sector. Sin embargo, considero que el éxito depende del mercado cautivo que exista alrededor.



Por ejemplo, una persona que vive en el sur comprará sus productos en el sitio que esté más cerca de la zona que habita. Tenemos una ventaja sobre los otros centros comerciales y es que existe un amplio sector de viviendas de estrato alto que nos circunda, lo cual lo hace uno de los más interesantes.



¿La marca atrae?



Indiscutiblemente, tenemos clientes de toda la ciudad y este centro comercial se caracteriza también por ser ‘multitarget’, atiende necesidades de los diferentes estratos.



¿A ustedes les gusta qué existan otros Unicentros?



La marca está compartida por un convenio que hicimos con el constructor Pedro Gómez, para desarrollarla no solo en Bogotá, sino en otras ciudades del país. No tenemos ninguna objeción de que funcionen con la misma marca.



congom@portafolio.co