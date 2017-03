Unión Europea, un mercado con un gran potencial para Colombia

Con un mercado potencial de 508 millones de consumidores y un acuerdo comercial suscrito que ha impulsado las exportaciones un 50% desde 2013, la Unión Europea se establece como un destino prioritario para las empresas locales.



Esta conclusión fue la que compartieron los participantes del evento entre la Unión Europea y la Cámara de Comercio de Bogotá que se celebró este martes en el que ambas partes trabajaron para buscar nuevas oportunidades comerciales.



Sin embargo, para incrementar los volúmenes desde Colombia hacia el bloque económico, los empresarios tienen por delante un importante trabajo por hacer.

“Hay que adecuar la oferta exportable. Nuestros empresarios no han entendido que este es un mercado que se comporta diferente. El patrón de consumo de Estados Unidos es bajo precio y volumen, mientras que en Europa, el precio es secundario y prima la calidad, exclusividad o diseño”, afirma Javier Díaz, presidente de Analdex.



En este mismo sentido, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, deja claro que “tenemos que aprovechar más el acuerdo, ya que es una gran oportunidad que nos permitirían crecer y para eso, estamos profundizando el acuerdo comercial. Además, no solo podemos exportar la materia prima, sino vender productos de alto valor agregado. Los empresarios deben prepararse para llegar a la UE”.



Ante esto, desde el lado europeo, el interés y la demanda de productos colombianos es muy grande. De acuerdo con Ana Paula Zacarías, embajadora de la Unión Europea en Colombia, “desde los estados miembros, vemos un interés creciente en ciertos productos y sectores, como es el caso de la agroindustria. Por ejemplo, esperamos que los productos lácteos puedan entrar pronto al mercado”.



En este sentido, junto con otros productos que han tenido gran éxito en la Unión Europea como aguacate, el cacao o el aceite de palma, se puede destacar que otros productos han encontrado oportunidades en el mercado. Por ejemplo, el 73% de las exportaciones de banano, hoy en día, se hacen a estos países.



“Los empresarios tienen que apostarle a otros mercados fuera de la región y, en este sentido, la Unión Europea ofrece muy buenas oportunidades. Por ejemplo, las opciones en agroindustria son muy altas, pero las exportaciones no están a la altura de este mercado. Pero no solo en el agro se puede incrementar las ventas, ya que hemos visto potencial en sectores como químicos, metalmecánica, moda o industrias 4.0”, apunta Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia.



La Unión Europea es el principal origen de Inversión Extranjera Directa hacia Colombia del mundo. Mientras tanto, cabe destacar que durante el 2016, las exportaciones de las empresas colombianas hacia estos países llegaron hasta los 2.000 millones de euros.