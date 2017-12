Venta de máquinas de café en cápsulas supera las metas de Nescafé

Hace cuatro años, Nescafé les presentó a los consumidores colombianos las máquinas especializadas en la preparación de café en cápsulas. Al hacer el balance, la empresa dice ahora que la venta de sus equipos Nestlé Dolce Gusto ha superado las expectativas, con más de 100.000 unidades.



Para el 2020 se propone que lleguen a las 300.000, explicó Mónica Acosta, directora de negocio de Nescafé.



Mientras se suman más clientes para estas cafeteras, la directiva considera que el trabajo en el que se enfocarán es en la oferta de variedad a los clientes. A su juicio, la experiencia de estos años ha demostrado que el cliente de las Nescafé Dolce Gusto se inclina por experimentar; no necesariamente es el más cafetero que piensa en la bebida tradicional y, en esa medida, a eso debe responder la marca.



En ese sentido, dice que en el mundo son cada vez más amplias las opciones de bebidas que se pueden hacer en estas máquinas. En el país hay más de 14 diferentes opciones como café, té o bebidas con sabor a chocolate. Hasta el momento, Cappuccino, Cappuccino Skinny, Chai Tea Latte y Nesquik –marca recién llegada al portafolio–, son las más buscadas por los colombianos. “Estamos dando el giro de no empujar tanto las máquinas, sino de estimular el consumo, que está en crecimiento con una oferta de bebidas distintas que van más allá del café negro”, expresa Acosta, quien anuncia que vendrán grandes noticias en cuanto a nuevas cápsulas.



Las estadísticas indican que el consumidor toma tres tazas semanales y la idea es aumentar a una taza diaria.



Acosta señala que gracias a la versatilidad del producto, Nescafé Dolce Gusto se ha posicionado como líder de la categoría, ocupando cerca del 80% del mercado nacional.



La evolución de Colombia como plaza de ventas ha demostrado también que al consumidor le interesa tener la máquina en tiempos en que su capacidad económica se restringe y no puede ir a las tiendas especializadas a disfrutar un buen café o una buena preparación de esta bebida.



Para Mónica Acosta, es una buena señal que la marca registre un incremento anual promedio de 25%, en una economía como la colombiana que crece al 1,5%.

Dentro de todo el portafolio de Nescafé, Dolce Gusto ha ganado participación, si se compara con el crecimiento de Nescafé soluble, que crece a un ritmo de 7%.



“La marca es nuestra apuesta para ser mucho más vanguardistas en el consumo de café. Hasta hace unos tres años este sistema de cápsulas era nuevo y hoy está presente en los hogares”, manifiesta Acosta.



Ratificando el propósito de Nestlé de ayudar a mejora la calidad de vida y contribuir con un futuro más saludable, Nescafé Dolce Gusto ha motivado el desarrollo de un programa a través del cual se les otorga una segunda vida útil a las cápsulas.



Para esto, tiene un proceso de reciclaje que transforma las cápsulas en láminas de material reciclado que les sirve de insumo a empresas del sector de la construcción.