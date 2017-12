Las ventas de maquinaria de segunda se disparan en el país

La desaceleración económica por la que ha pasado el país este año, ha sido una oportunidad para que nuevos negocios salgan a flote.



Un ejemplo de ello es el de la venta de maquinaria de segunda, que ha visto un buen comportamiento este año en el país.



(Lea: La caída industrial favorece a las subastas de maquinaria)

Eso lo dijo Abel Peña, gerente de mercadeo de Equipnet en Colombia, una plataforma de compra, venta y subasta de maquinaria industrial de segunda mano. “Equipnet, que tiene presencia a nivel mundial, ha logrado registrar un gran éxito en los últimos años y eso nos impulsó a fortalecer nuestras operaciones en países como Colombia o México, que estaban teniendo un buen comportamiento”, le explicó Peña a Portafolio.



(Lea: La piratería en maquinaria agrícola afecta al campo)



De hecho, según el directivo, en esta nueva forma de intercambio, las empresas colombianas han realizado transacciones con alrededor de una docena de países, siendo Colombia, México y Estados Unidos cerca del 90% del total y el restante, de países tan lejanos como la India.



Según información de la compañía, de las compañías locales que han participado adquiriendo maquinaria excedente, la mayor parte pertenece a los sectores de cuidado personal, farmacéutico, alimentos, investigación y desarrollo, distribuyendo equipos a empresas nacionales en un 80% y a países latinoamericanos en un 20%.



“Tenemos una modalidad más reciente y es la subasta de equipos, que es Own it now. Vendemos los equipos al mejor postor, y eso nos ha dejado importantes ganancias”, dijo Peña.



Por otro lado, Peña anunció que con el éxito de dicha función, que por ahora solo trabaja con inventario de otros países, el plan para 2018 es empezar a implementarlo con maquinaria colombiana. “Esta modalidad está teniendo éxito porque, por un lado es amigable con el medio ambiente y por el otro, ayuda a empresas a cuidar sus finanzas”, concluyó.