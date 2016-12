En noviembre, se matricularon 22.384 vehículos nuevos en el país, que frente a las 21.004 unidades matriculadas en noviembre de 2015, constituyen un aumento de 6,6 %.



Así lo muestran las cifras de Fenalco y la Andi, según las cuales en el acumulado de matrículas de enero a noviembre va en 219.964 unidades, mientras que en el mismo lapso del año anterior era de 253.721 vehículos, que representa un disminución del 13,3 %.



Las tres marcas con mayor número de matrículas en noviembre de 2016 son Chevrolet, Renault y Kia; Chevrolet y Renault aumentaron 5,4% y 28,4%, y Kia cayó 4,6%, en relación con noviembre de 2015.



Para los expertos de la Andi y Fenalco el reciente Salón Internacional del Automóvil de Bogotá -SIAB-, realizado del 9 al 20 de noviembre, dio un impulso positivo a las matrículas de vehículos nuevos del sector automotor.



“Como se ha visto en años anteriores, este efecto podrá ser más acentuado en el mes de diciembre. Históricamente, las cifras de matrículas desde el año 2010, muestran que en los años en los que se celebra el SIAB (años pares), el cierre de fin de año del sector automotor presenta un mejor desempeño que en los años en los que no se realiza este evento (años impares), alcanzando un crecimiento promedio de matrículas del 48,1 % de noviembre a diciembre en los años de realización del SIAB, frente a un 20,5% de crecimiento promedio en los mismos meses de los años en los que no se realizó”, precisan los dos gremios.



Mercedes-Benz mantiene el liderato en ventas de vehículos premium en el país con 3.485 unidades, en lo corrido del año hasta noviembre. Solo en el mes once colocó 388 carros.



Y la marca que más vende en el país es Chevrolet con 53.382 unidades que representan el 24,3 % de las ventas totales.