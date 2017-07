Viajes por tierra pierden protagonismo con caída de 24%

La llegada de viajeros no residentes a Colombia creció 20% en el primer semestre.

La competencia entre el transporte aéreo y el terrestre está cada vez más reñida.

Una muestra de ello es que el mercado de los viajes por tierra ha sufrido una caída del 24% en los primeros cuatro meses del año, según datos del Centro de Información Turística (Citur) de Mincomercio; mientras que el sector aéreo muestra un crecimiento de casi un 4% de enero a mayo de 2017.



Eso, según los expertos consultados por este diario, se debe a que las tarifas de las aerolíneas son cada vez más competitivas, las personas viajan más en sus carros particulares y el poder adquisitivo de los colombianos es más alto, lo que los incita a preferir el avión que el bus.



“Hoy en día el transporte aéreo es competencia del terrestre. Tarifas domésticas compradas con un mes de anticipación pueden ser más baratas que las del transporte terrestre en trayectos tales como Bogotá - Cartagena, sin considerar el tiempo y la productividad que se gana viajando en avión”, explicó Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación del Transporte Aéreo de Colombia.



Para el año 2015, según dice el directivo, el mercado ya tenía un 15% del total de pasajeros movilizados en todos los modos de transporte. “Allí se destaca que para ese año se había duplicado la participación respecto del año 2005”, dijo.



En ese panorama, las aerolíneas de bajo costo son protagonistas. Viva Colombia y Wingo, desde que entraron al mercado, han logrado reducir las tarifas en más de un 60% en algunos trayectos.



Con eso, al cierre del 2016, estas ya tenían un 16% de la torta del total de las líneas aéreas en el país; y prometen seguir creciendo.



En esa línea, Latam Airlines, aunque es una compañía tradicional, ya comenzó a implementar prácticas de una ‘low cost’ para reducir más sus precios. Incluso, Fernando Poitevin, CEO de Latam en el país, dijo en días pasados que los nuevos modelos tarifarios y las otras medidas que han tomado, corresponden a una tendencia del mercado que seguirá multiplicándose.



No obstante todo lo anterior, el sector del transporte terrestre sigue siendo el más grande del mercado, pues solo el año pasado movilizó más de 100 millones de personas, frente a las 36 millones que trasladaron las líneas aéreas en ese mismo año.



Si bien es cierto las tarifas entre los dos modos de transporte, en algunas ocasiones, son cada vez más similares; las empresas que mueven pasajeros por tierra ya están implementando varias estrategias para no quedarse atrás.



Un ejemplo de ello es el surgimiento de varias plataformas tecnológicas para gestionar la venta de pasajes online como redBus, BusBud y PinBus, entre otras.



En un solo mes redBus ya vendió más de 3.500 tiquetes y ha tenido más de 130.000 visitas en su portal y espera distribuir para el cierre de este año más de 300.000 tiquetes y, asimismo, abrir más de 300 puntos de venta presenciales para complementar su plan de venta con canales offline.



“Creo que para todo hay un público o un nicho de mercado. Dependiendo de la situación, a un usuario le conviene más viajar por una low cost o una empresa terrestre. Allí, nosotros como agentes de viajes ofrecemos lo que al pasajero le convenga. Para todos hay espacio”, le afirmó a este diario Paula Cortés, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).



MÁS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TURÍSTICO



Más allá de la competencia que pueda haber entre los diferentes actores del sector, el turismo es una oportunidad a la que todos le están apuntando y ya está dando frutos.

Ayer, el Gobierno anunció que en el primer semestre del año, la llegada de extranjeros a Colombia creció un 46%. Y aunque gran parte de ese incremento se explica por la entrada de venezolanos al territorio nacional, el resto de indicadores son positivos.



“Hay tres razones que explican el panorama, una es la devaluación del peso colombiano, pues es más barato llegar al país; la llegada de venezolanos y el crecimiento de visitantes provenientes de Argentina, México y Chile, que tienen tasas del 36%, 7% y del 17%, respectivamente”, sostuvo Cortés.



A su vez, la ministra de Comercio, Industria y Comercio y Turismo, María Claudia Lacouture resaltó que es un paso más para alcanzar la meta de los seis millones de viajeros para 2018. “Colombia se acerca al cumplimiento de su meta, es importante que la industria turística esté preparada para recibir cada día más turistas”.



Según el Ministerio de Comercio, entre enero y junio de este año llegaron al país 2,9 millones de visitantes del exterior, frente a los 1,9 millones que arribaron en el primer semestre de 2016.



Estos viajeros llegaron procedentes principalmente de Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, España, Francia, Alemania, Canadá y Costa Rica.



El principal motivo de viaje de esos extranjeros fue ocio (77,4%), negocios y actividades profesionales (14%) y otros motivos (6,3%).



Por su parte, Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia resaltó que estos resultados “confirman que el mundo nos está viendo con otros ojos. Somos una de las joyas turísticas escondidas de las Américas y los turistas internacionales no ven la hora de viajar a conocer una Colombia más grande, el posconflicto es la llave que abre las puertas de regiones”, aseguró Jaramillo.



María Camila González

marola@eltiempo.com