Vinícola californiana duplicaría sus ventas en Colombia en 2018

La empresa E. & J. Gallo Winery, que produce vinos desde California, en la costa oeste de Estados Unidos, anunció que introducirá diez de sus marcas de productos en el 2018.

Con estas no solo aumentará las denominaciones al doble, completando 21, sino que busca multiplicar por dos las ventas en volumen de botellas de vino.



En el 2016, Gallo expendió en el territorio nacional 65.000 cajas y en el 2017 proyectaba ir hasta las 100.000, pero las circunstancias del mercado –con aumento de precios por la Ley de Licores y reforma tributaria– la llevaron a replantear las perspectivas a 80.000 cajas. La idea, para el próximo año, es retomar la senda de un crecimiento veloz, con 200.000 cajas, según explicó el gerente del área internacional, Esteban Alarcón, quien visitó el país esta semana para hacer el relanzamiento de sus productos con un nuevo distribuidor.



En valor, las ventas ascienden a unos 12 millones dé dólares (precio al público).

Alarcón destacó el alto potencial de Colombia, toda vez que el consumo per cápita apenas llega a 1,5 botellas por año y se concentra en el 5% de la población, lo cual hace pensar que falta cautivar a muchas personas.



La estrategia consiste en atraer nuevos consumidores con bebidas de distintos precios y ampliando su espectro hacia plazas diferentes a Bogotá, Medellín y la costa, donde hoy está. “Lo que nosotros queremos es hacer acá lo que se ha logrado en otras partes del mundo, que la gente le pierda el miedo al vino y que esta sea una bebida para todos los días, no solo de celebraciones”, anotó.



De hecho, según él, en EE. UU. no se tomaba hace unos años mucho vino y el país se volvió uno de los principales consumidores a nivel global.



Hoy, en Colombia los precios oscilan entre los $30.000 y $160.000 y el año entrante habrá botellas de hasta $300.000.



California es la cuarta zona productora de vinos en el mundo, por volumen, y a su vez en esa área E. & J. Gallo es líder, con sus 9 plantas de procesamiento de donde salen 90 millones de cajas al año. La firma posee más de 100 marcas.



“Eso nos da la opción de tener capital para desarrollar vinos muy complejos: tanto boutiques como de volumen, como para cubrir todas las gamas posibles de consumidores”, añadió el gerente del área internacional de Gallo.



En América Latina vende 2 millones de cajas, teniendo las mayores penetraciones en México, Puerto Rico y otros países del Caribe.



Colombia representa el 5% de la región, pero aspira a que el próximo año sea el 10%.