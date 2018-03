Walmart busca frenar a Amazon

Walmart está presentando prendas de bajo costo para mujeres, niños y clientes de talla grande, con el objetivo de atraer a los compradores, en un momento en el que Amazon está aumentando sus ventas de ropa.

Las marcas incluyen Time and Tru en el segmento para mujer (que reemplazará a la descartada etiqueta DanskinNow), junto con Terra & Sky en prendas de talla grande y Wonder Nation para niños, según una presentación que la firma hizo para sus proveedores.



La marca George, que Walmart trajo de su unidad británica Asda, se reorientará solo para hombres. Así se reemplazarán marcas anteriores, como Faded Glory, White Stag y Just My Size.



Estos cambios son parte del impulso de Walmart para hacer que su negocio de ropa sea más moderno y tenga más estilo, una respuesta a los consumidores que están transfiriendo cada vez más de sus presupuestos a experiencias como viajar y salir a comer, en lugar de adquirir ropa. Los nuevos artículos de la cadena, como los leggings por US$9,9, también podrían compensar los crecientes precios de la ropa, que tuvieron el mes pasado su mayor subida desde 1990. Si las marcas se ponen de moda podrían controlar la invasión de Amazon, que ahora es el segundo minorista de ventas en ropa, detrás de Walmart.



Alrededor del 10% del surtido se actualizará cada 3 meses y el 40% será ‘básicos de moda’, que durarán de 6 a 9 meses.



Bloomberg