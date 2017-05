Warren Buffett y Berkshire Hathaway reevalúan el sector de tecnología

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y la mano derecha de Warren Buffett, dirigió un comentario displicente al Oráculo de Omaha.



Durante mucho tiempo, Buffett había evitado invertir en el sector de tecnología, enfocándose en aquellos negocios y acciones que entendía y que podía valorar, el precepto central de su círculo de competencia. Entonces hace seis años invirtió en IBM seguido por una subsecuente inversión en Apple en 2016.



(Lea: El secreto para ‘ganarse’ a Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo)



“Eso muestra que estás aprendiendo o que estás loco”, comentó Munger en el escenario frente a decenas de miles de accionistas de Berkshire — quienes viajaron a Omaha para asistir a la reunión anual de la compañía — muchos de los cuales sólo vinieron para escuchar los comentarios de los dos hombres. “Espero que en realidad estés aprendiendo”.



(Lea: Warren Buffett y sus 52 años de enseñanzas)



Durante la sesión, los dos inversionistas famosos lamentaron varias inversiones que no realizaron, elogiando al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y a Google. Fue un cambio notable para una compañía propietaria de Dairy Queen, Fruit of the Loom, Lubrizol, Geico y Benjamin Moore.



(Lea: ¿Que busca el multimillonario Warren Buffett al invertir US$ 1.000 millones en Apple?)



Buffett confesó que había cometido un error al no invertir en Google y que había subestimado a Bezos. “Fui tan tonto que no me di cuenta de lo que iba a suceder. No pensé que iba a ser tan exitoso”.



Esta reevaluación de un sector de tecnología, ahora más desarrollado, se ha dado en un momento crítico para Berkshire, que vale más de US$410.000 millones y que tiene cerca de US$100.000 millones en efectivo para invertir. En la siguiente década, Buffett, o un sucesor, movilizará más capital hacia adquisiciones e inversiones en negocios de Berkshire que el mismo Buffett hizo en sus 52 años como su líder. La clave será escoger negocios que pueden crecer sin la necesidad de grandes inversiones de capital.



El jefe de Berkshire está muy consciente de este punto: las únicas cinco compañías con valoraciones de mercado más altas que el conglomerado pertenecen al sector de tecnología. Este grupo, que vale más de US$2,5 billones, incluye a Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook y no requiere “capital social”, añadió.



“En el pasado, para crecer y ganar grandes cantidades de dinero se requería mucha inversión”. Ese ya no es el caso.



Lawrence Cunningham, un profesor de George Washington University, quien es considerado un experto sobre Buffett, señaló que era poco probable que el director Ejecutivo de Berkshire invertiría próximamente en empresas startup como Uber o Snapchat. Pero su creciente familiaridad con la industria de la tecnología podría señalar un mayor enfoque en el sector.



“Se trata de su competencia. Una vez que ha funcionado durante ciclos, sobrevivido a CEO’s y desarrollado un récord, puedes entender a Apple de la misma manera que entiendes a Coca-Cola o American Express”, apuntó.



Este desvío a través de una industria que Buffett había evitado durante mucho tiempo fue precedida por varias horas de preguntas dirigidas a los dos ejecutivos. Buffett dijo que hubiera sido un “gran, gran error” si los ejecutivos de Wells — después de haber sido informados sobre el escándalo de las cuentas falsas — no hubieran implementado medidas para solucionarlo.



“Estamos de acuerdo con los comentarios de Buffett y valoramos nuestra relación con Berkshire Hathaway como un accionista y cliente de muchos años de antigüedad”, afirmó un portavoz del banco. “Hemos tomado acciones para solucionar el problema”.



Cuando a Buffett le preguntaron acerca de los riesgos de su asociación con 3G, ofreció una firme defensa del grupo y sus prácticas, las cuales según algunos accionistas iban en contra de los valores propugnados por Berkshire.



En este sentido, Buffett dijo que 3G estaba listo para adquirir compañías que “realmente necesitaban un cambio”. Los cambios son dolorosos para la mayoría y yo preferiría no pasar mis días haciendo ese tipo de cosas”.



También añadió que este año Berkshire tal vez considere asumir pérdidas en algunas de sus inversiones. Las pérdidas realizadas compensan las otras ganancias de Berkshire y por lo tanto tendrían mayor valor mientras los impuestos siguen siendo más altos.



Fue una medida a corto plazo presentada por una compañía conocida por su visión a largo plazo con respecto a la inversión