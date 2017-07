Who’s Who Legal premia a firma Posse Herrera Ruiz

La publicación británica Who’s Who Legal anunció en su portal web los ganadores de las siete categorías de los premios WWL 2017, que evalúan el desempeño de abogados y las firmas en el mundo, en las diferentes áreas de práctica destacadas.



(Lea: Posse Herrera Ruiz, firma colombiana del año)



La empresa colombiana Posse Herrera Ruiz resultó ganadora en la categoría Country and State Awards 2017, en donde se escogieron las compañías líderes de más de 70 países de los cinco continentes.



(Lea: La principal firma ibérica de abogados se alía con colombiana)



“Para nuestra firma es muy importante que esta reconocida publicación internacional nos califique como la más destacada del país, es un reconocimiento a todo nuestro equipo de trabajo; ratifica la satisfacción de nuestros clientes y la calidad del servicio que viene prestando el sector jurídico del país” afirmó Jaime Herrera socio de Posse Herrera Ruiz.



Los resultados de estos premios, que se presentan cada año, son el producto de una evaluación, análisis e informes sobre el mercado de servicios jurídicos internacionales, de más de 17.000 abogados de práctica privada en 100 países. La lista de premios y categorías de los premios se pueden consultar en: http://whoswholegal.com.



“Desde 1996, Who's Who Legal ha identificado a los profesionales jurídicos más destacados en múltiples áreas del derecho empresarial”, afirman en el portal, el cual hace parte de Law Business Research, grupo editorial independiente, con sede en Londres, que ofrece investigación, análisis e informes sobre el mercado de servicios jurídicos internacionales.



Este reconocimiento se suma a los múltiples galardones que ha recibido Posse Herrera Ruiz, entre los que se destacan las cuatro distinciones de los Premios Chambers & Partners: Firma Colombiana (2015), Reconocimiento por Excelencia en Servicio al Cliente (2014) y Firma Colombiana (en los años 2010 y 2011).