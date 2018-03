William Grant & Sons, con nuevo líder en A. Latina

“La gente en la región y en Colombia no quiere beber más, sino que quiere beber mejor y escoger mejores calidades en cuanto a marcas”. De esta manera, Enda O’Sullivan, director general para Latinoamérica de William Grant & Sons, plantea las expectativas en su nuevo cargo.



Con base en México, trabajará con sus gerentes regionales para explorar más las oportunidades de crecimiento en cada uno de los mercados.



Su foco particular será el whisky de malta Glenfiddich, Grant’s, así como la ginebra súper premium Hendrick’s.



“Nuestra ambición no es ser siempre el más grande, queremos ser la marca más distinguida en cada categoría premium en la cual tomamos parte porque creemos que la gente en la región no quiere beber más, sino que quiere beber mejor”, explicó el directivo.



Definiendo el mercado colombiano como el tercero en importancia en la región, O’Sullivan dice que el cliente local tiene mucha información y está abierto a nuevas ideas en cuanto a licores, por lo que es uno de los mercados más interesantes para el negocio. Otra meta que se ha fijado, señaló el alto ejecutivo, es la de ser una compañía con capacidad para atraer grandes talentos que se interesen y sean profesionales en la misión de transmitir la experiencia y el conocimiento del portafolio de una empresa familiar.



El nuevo director general para Latinoamérica de William Grant & Sons, dice que se pone al frente de una gran región con perspectiva de construir vínculos de largo plazo”.



En ese sentido, destacó la importancia de estrechar las relaciones con distintos clientes que pueden aportar al crecimiento de los negocios: los distribuidores, los mayoristas, así como empresarios de bares y restaurantes.