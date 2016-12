Tal y como se celebra anualmente desde hace cinco años, este 2016 también tendrá lugar en Cartagena, este jueves y viernes, el VI Congreso Internacional de Financiamiento y Comercio Agropecuario, Fyca. En el evento se dan cita los empresarios más importantes del sector para analizar la problemática del mismo, a partir de tozudos análisis y estudios de conocidos expertos tanto nacionales como internacionales.



Este año, los temas incluidos en la agenda están ‘al rojo vivo’, por decirlo de alguna manera. Y es que el foro será abierto, con el debate de mayor incidencia del momento: la reforma tributaria. Los participantes no solo hablarán sobre la pertinencia de una reforma estructural, sino acerca de la forma de reducir la tarifa efectiva de tributación empresarial, que en Colombia asciende a 68,1 por ciento, y que se constituye en una cifra escandalosa si lo que se quiere es atraer nuevas inversiones al país.



Por ello, para representantes del sector como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) es imperativo ampliar la base tributaria a las personas naturales, quienes actualmente contribuyen al recaudo fiscal con apenas el 17,1 por ciento, en contraste con las empresas, que alcanzan el 82,6 por ciento.



La participación más notable del encuentro es la del docente y catedrático de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) José Antonio Ocampo, quien expondrá el profundo trabajo que él y un grupo de técnicos realizaron durante los últimos meses. En él, los expertos desmitifican el tema de la protección al sector agropecuario, al mostrar cómo en este renglón el país está prácticamente desgravado en términos arancelarios; de hecho, productos como los trozos de pollo o el arroz, que aún están protegidos, se encuentran en camino de su liberación en el mediano plazo. Es por ello que resulta injustificado que el Gobierno pretenda cambiarle permanentemente las reglas de juego a este sector de la producción.



Ocampo muestra cómo los aranceles reales aplicados a las importaciones de productos han sido muy bajos en la mayoría de los productos agropecuarios, como consecuencia de la desgravación arancelaria surgida de los diferentes acuerdos suscritos por el país.



Según el trabajo, si bien algunos aranceles nominales pueden parecer elevados, los aplicados por la Dian son muy bajos, atendiendo las preferencias y los compromisos comerciales adquiridos. Sin embargo, esta situación siempre les genera ventajas de mercado a los importadores, en tanto que afecta la producción nacional.



La investigación en cuestión no se limita a desvirtuar las versiones que hablan, erróneamente, de protecciones al agro en Colombia, sino que estudia las políticas y propone fórmulas novedosas de compensación cambiaria, en las cuales productores y Gobierno aportarían en la bonanza de la tasa de cambio para compensar las épocas de dificultad.



Como si fuera poco, el doctor Ocampo orientó el esfuerzo del estudio a analizar los productos promisorios de la ‘nueva economía agrícola’, mostrando las perspectivas de bienes como el cacao, la piña y la papaya. El propósito del ejercicio fue aportar el resultado del análisis al sector privado y al Gobierno, para que ambos apoyen con acciones claras estas actividades.



En cuanto al Fyca, este año no solo se dedica al análisis sectorial, sino que, por iniciativa de la SAC –patrocinador del evento junto con el diario Portafolio y la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC)–, presenta el Cuarto de Al Lado o Side Room, un espacio en el cual las industrias de agroquímicos y fertilizantes, en equipo con los empresarios del sector agrupados en la SAC, trabajarán para aprovechar sinergias y ámbitos comunes en pro de estimular el aumento de la producción y la competitividad agropecuaria, dejando de lado las diferencias usuales entre proveedores de insumos y clientes.



En suma, el tema del foro este año está en función de unir al sector en torno a las realidades que lo rodean, a la espera de que el Gobierno escuche y analice las condiciones de un ramo económico que se resiste a claudicar ante las circunstancias adversas.



Alejandro Vélez Goyeneche

Vicepresidente Técnico de la SAC