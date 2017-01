Propósitos tecnológicos para el 2017

Los propósitos para el Año Nuevo normalmente contemplan bajar de peso o hacer más deporte. ¿Qué tal si para el 2017 agrega a su lista algunas resoluciones tecnológicas? Tiene todo el sentido, ya que hoy día pasamos la mayor parte del día conectados a los smartphones, tabletas y computadores, y perdemos demasiado tiempo con banalidades o por no saber maximizar el uso de los gadgets.



Algunas personas son prisioneras de sus celulares, Facebook o Twitter. ¡Pero usted puede recuperar su libertad! Aquí voy al rescate de sus vidas con 7 propósitos tecnológicos que puede aplicar desde ahora mismo, ser más productivo, y ahorrarse cientos de horas y dolores de cabeza este año.



1. No pierda tiempo en WhatsApp. Todos tenemos una tía que anda deslumbrada con WhatsApp o un compañero desempleado que manda 15 memes diarios del presidente Santos. Y que se repiten. ¡Auxilio! Colabore no reenviando tantos mensajes y chistes flojos. O sálgase de los grupos que nada le aportan. Salirse de los grupos no es pecado. Usted sobrevivirá.



2. No consuma o comparta noticias falsas. Si va a compartir un artículo en las redes sociales, verifique la fuente y que está bien documentado, léalo completo y finalmente reenvíelo. ¿Por qué habría de compartir un artículo solo porque tiene un título provocativo o chistoso? Pasa todo el tiempo. A punta de mentiras y noticias tergiversadas, lo único que hacemos es crear caos noticioso y ayudar al país a retroceder.



3. Deje a un lado su celular, así sea por unos minutos, mientras almuerza o come. O cancele algunas notificaciones en su celular para no estar mirándolo con obsesión. Le va a ayudar a mejorar su salud mental. El psicólogo Deepika Chopra dice que hay un vínculo entre mirar la pantalla de manera excesiva y las emociones negativas. “Usar demasiado las redes sociales o el smartphone puede costarle a usted mucho más que tiempo”, dice. “Los estudios muestran que pueden estar robándole su felicidad”.



4. Cambie las contraseñas de sus cuentas en línea y no repita la misma contraseña en varios sitios. Entre el 2013 y el 2014, 1.500 millones de cuentas de email de Yahoo! fueron vulneradas. Y los ataques cibernéticos van a continuar. Pueden robarle su identidad, información de negocios o dinero. O someterlo al ciberchantaje. Utilice contraseñas sólidas y únicas, o un administrador de contraseñas como LastPass o 1Password.



5. Guarde una copia de seguridad de sus archivos digitales en la nube o en disco duro externo. Si pierde su computador, tendrá acceso de nuevo a toda su información. En la nube puede respaldar su información en sitios como Dropbox, Google Drive o Microsoft OneDrive.



6. Organice sus fotos digitales en un solo sitio. Si las tiene en varias carpetas en varios computadores o smartphones, seguro va a perder algunas valiosas con el paso del tiempo. Servicios como Apple, Google Photos o Amazon le permiten guardar y organizar sus imágenes de manera segura.



7. Bórrese de las listas de correo. Esto le va a ahorrar mucho tiempo ya que no se la va a pasar borrando promociones y newsletters indeseados. Haga clic en ‘unsubscribe’ o ‘darse de baja’ al final del email. Si no le dan esta opción, repórtelo como spam.



Consultor en comunicaciones

caveliernews@gmail.co