La lamentable cancelación de Trump a la Cumbre de las Américas

La cancelación a último momento del viaje del presidente Trump a Lima (Perú), para asistir a la Cumbre de las Américas, lo convierte en el primer presidente de Estados Unidos que no asiste a esta reunión de presidentes, y es solo el último de muchos indicios de su desdén hacia los latinos y a Latinoamérica.



Los partidarios de Trump argumentan que la crisis de Siria es más importante que una reunión con los presidentes de la región. Los críticos, a su vez, dicen que Trump está escalando artificialmente la crisis de Siria para desviar la atención de la redada del FBI a las casas y oficinas de su abogado Michael Cohen en medio de las investigaciones sobre posibles actos ilícitos del presidente.

Pero la afirmación de la Casa Blanca de que Trump debe permanecer en Washington “para monitorear” la situación en Siria suena como una excusa. Los presidentes de Estados Unidos constantemente manejan crisis durante viajes al extranjero. El expresidente Obama visitó Brasil en el 2011, a pesar de la crisis de Libia, y, de hecho, ordenó el bombardeo de Libia durante su estadía en Suramérica. Lo que es más, los presidentes muchas veces aprovechan el marco de las cumbres presidenciales para resaltar sus posturas sobre crisis internacionales.



Quienes se rehusan a creer que Trump desprecia a los latinoamericanos simplemente no quieren aceptar los hechos. Fíjense:



- Trump será el primer presidente de Estados Unidos que no asistirá a la Cumbre de las Américas desde 1994, cuando se iniciaron estas cumbres, que se realizan cada tres años.



En este caso, muchos esperaban que la presencia de Trump ayudara a producir una declaración firme contra la dictadura de Venezuela. El vicepresidente Mike Pence, quien reemplazará a Trump en la cumbre, seguramente intentará hacerlo, pero el mensaje que están recibiendo los líderes latinoamericanos es que Venezuela no es una prioridad para Trump.



- Trump es el primer presidente de Estados Unidos en muchos años que no ha visitado Latinoamérica en su primer año en el cargo. Los expresidentes Obama y George W. Bush hicieron sus primeros viajes al exterior como presidentes a México o Canadá. El primer viaje de Trump al extranjero fue a Europa.



- Mientras que Trump no ha visitado América Latina, a pesar de estar relativamente cerca de la región, el presidente chino Xi Jinping ya realizó cuatro visitas a América Latina en cuatro años.



- Ni Trump, ni Pence, ni el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, han puesto un pie en la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington. Tillerson no acudió a una reunión de cancilleres sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de que el organismo está a solo siete minutos en automóvil del Departamento de Estado.



- Trump se demoró más de un año en designar a Kimberly Breier como jefa de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado. La funcionaria todavía debe ser confirmada por el Congeso.



- Trump se refirió recientemente a El Salvador y Haití, así como a naciones africanas, como “países de mierda”, y ha afirmado falsamente que México encabeza los rankings mundiales de violencia.



- Trump ataca rutinariamente a los inmigrantes latinoamericanos, acusándolos de traer el crimen y las drogas a Estados Unidos, pese a que la inmigración ilegal de América Latina no ha aumentado en los últimos diez años, y que los inmigrantes indocumentados tienen menores tasas de encarcelamiento en Estados Unidos que los ciudadanos estadounidenses.



- Trump amenaza con retirarse del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá, y ya se retiró del Tratado de Asociación Transpacífico (TTP), que incluía a México, Perú y Chile.



Es cierto que el mundo no se acabará por el hecho de que Trump no asistirá a la Cumbre de las Américas.Pero esta hubiera sido la ocasión perfecta para que Trump revirtiera su imagen de arrogante y racista, y para que demostrara que le importan los vecinos de Estados Unidos, que comprende que lo mejor para Estados Unidos es tener un México y una América Central prósperos, y que habla en serio cuando propone trabajar con los países latinoamericanos para la restauración de la democracia en Venezuela.



Lamentablemente, Trump dejó pasar esta oportunidad, y mostró una vez más su desprecio por la región.