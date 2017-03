Trump y su oficina contra los inmigrantes

El presidente Trump acaba de crear una nueva oficina gubernamental que documentará y divulgará los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, quienes según la mayoría de los estudios cometen menos crímenes que los estadounidenses de origen. De manera que, aquí está mi pregunta a mis amigos que todavía apoyan a este presidente: si eso no es ser antinmigrante y xenófobo, ¿qué es?



Trump anunció la creación de su oficina de propaganda antinmigrante durante su discurso del 28 de febrero en la sesión conjunta del Congreso. “He ordenado al Departamento de Seguridad Nacional que cree una oficina para atender a las víctimas estadounidenses. La oficina se llama Voice, o Oficina para las Víctimas de Crímenes de Inmigración”, dijo. “Estamos dándoles voz a aquellos que han sido ignorados por nuestros medios de comunicación y silenciados por intereses especiales”.



Trump agregó que Voice ayudará a las víctimas de crímenes perpetrados por inmigrantes indocumentados a rastrear sus respectivos casos, y a “hacer pública una lista exhaustiva de acciones criminales cometidas por extranjeros”.



Para dramatizar su punto durante su discurso al Congreso, Trump presentó a Jamiel Shaw, cuyo hijo de 17 años fue asesinado por un miembro de una pandilla de inmigrantes indocumentados en Los Ángeles.



El problema es que, prácticamente, todos los estudios muestran que los inmigrantes indocumentados tienden a cometer menos crímenes que los nacidos en Estados Unidos. Y hay buenas razones para ello: los indocumentados temen ser deportados.



Según un estudio del Consejo Americano de Inmigración (AIC), los datos del Censo de Estados Unidos muestran que solo el 1,6 por ciento de los varones inmigrantes –tanto legales como ilegales– de entre 18 y 39 años están presos, en comparación con el 3,3 por ciento de los nativos estadounidenses. El análisis del AIC llegó a la misma conclusión cuando examinó específicamente el caso de los jóvenes mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos sin educación secundaria, que constituyen la mayor parte de los inmigrantes indocumentados: tienen índices de encarcelamiento significativamente más bajos que sus pares nacidos en Estados Unidos.



“Numerosos estudios han confirmado dos verdades simples, pero poderosas: los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes graves o estar tras las rejas que los nativos, y las altas tasas de inmigración están asociadas con tasas más bajas de delitos violentos”, señala el estudio.



Entonces, ¿por qué Trump está obsesionado con acusar a los inmigrantes indocumentados de ser causantes del crimen en Estados Unidos? ¿Por qué no crea una oficina de víctimas de crímenes de odio racial para identificar a los supremacistas blancos que han cometido crímenes, y darles una voz a los musulmanes, judíos, mexicanos, indios y otras minorías que han sido víctimas de una epidemia de crímenes de odio desde que Trump ganó las elecciones?



¿Por qué no crea una oficina para resaltar las contribuciones a la sociedad de los indocumentados, que según el Instituto de Política Tributaria y Económica pagan unos 11.600 millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año? (Mientras que Trump, que sepamos, no ha pagado nada en años).



La respuesta es que Trump busca sembrar el pánico contra los indocumentados para satisfacer a su base de hombres blancos de clase obrera que lo votaron. El problema es que, con la creación de Voice, Trump no solo continuará demonizando y deshumanizando a los indocumentados, sino que creará un clima de sospecha y odio contra todos los inmigrantes.



“Conducirá a más acoso, más crímenes de odio, más intimidación y más discriminación contra cualquiera que se parezca a un inmigrante”, me dijo Frank Sharry, director de America’s Voice, un grupo de defensa de la inmigración. “Tú podrías ser un hispano de quinta generación cuya familia ha servido en el ejército, pero si tienes piel oscura, vas a ser visto por mucha gente estúpida como un delincuente y una amenaza”.



Mi opinión: estoy de acuerdo. La oficina de propaganda antinmigrante de Trump es una de las ideas más antiestadounidenses que este país jamás ha visto. En lugar de fomentar el odio social contra un grupo que comete menos crímenes que los estadounidenses de origen, Trump debería crear una oficina similar para denunciar públicamente los crímenes de los supremacistas blancos, que incluyen a muchos de sus seguidores.



Andrés Oppenheimer

Periodista - Columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald.