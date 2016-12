Llevamos tiempo en Colombia hablando de algo fundamental para el futuro del país, el proceso de paz. Quiera Dios que se refrende lo más pronto posible y su implementación logre llevarnos al gran consenso nacional que tanto necesitamos. Pero en el entretanto, la economía y el mundo avanzan.



Uno de los temas de mayor debate hoy, es que el 11 de diciembre vencen los 15 años previstos en el Protocolo de Adhesión de China a la OMC como plazo de transición para permitir que en las investigaciones antidumping se tomen los precios de terceros países con economías comparables a la China, en vez de los precios internos o los costos del país asiático. Esto obedece a las condiciones especiales de esa economía que no se ajustan a las reglas del mercado.



Ante la inminencia del vencimiento de este plazo, la pregunta es si ya China liberó su economía. El referente internacional que tenemos es el informe de junio del 2016 del Órgano de Examen de Políticas Comerciales de la OMC, en el cual se consagran, expresamente, que en China aún hay sistemas de formación de precios para los productos agrícolas, distintos tipos de subvenciones, mercancías sujetas a restricciones o prohibiciones de exportación, aplicación de controles de precios para productos y servicios, el régimen de tipo de cambio dirigido que maneja el Banco Popular de China, que, según los académicos, permite manipular el yuan a favor del Estado, entre otros.



Frente a esta realidad, han surgido diferentes interpretaciones a nivel global de lo que realmente significa el vencimiento de este plazo. Los académicos sostienen que la expiración no otorga automáticamente el estatus de economía de mercado a China, sino que esto dependerá de las reglas de cada nación. Hay posturas intermedias que afirman que una vez cumplido el plazo del 11 de diciembre, es viable utilizar los datos de un tercer país en lugar de los precios y costos chinos, siempre y cuando se cumplan con determinadas condiciones, y en virtud de las normas generales del artículo VI del Acuerdo del Gatt.



China ha alegado que usar una metodología diferente de los precios y costos chinos para el cálculo de los márgenes de dumping después del 11 de diciembre es una violación directa de las normas de la OMC. No obstante, de manera no oficial se comenta que se ha aceptado que el vencimiento de este plazo no implica el otorgamiento automático del estatus de economía de mercado, sino que solo se elimina el sustento legal para la aplicación de una metodología discriminatoria a China.



Si bien no existe consenso alrededor del tema, muchos países se están moviendo para tener alternativas una vez venza este plazo. En la UE, por ejemplo, se ha presentado una propuesta de reglamento en la que se señala una nueva metodología para calcular el valor normal y el margen de dumping cuando se considere que hay distorsiones significativas que afectan considerablemente las fuerzas del libre mercado. El secretario del Tesoro de EE. UU., Jack Lew, señaló que la expiración del plazo no otorga automáticamente el estatus de economía de mercado a China para efectos de estas investigaciones, aunque aún no hay una posición oficial de EE. UU. frente a este tema.



De hecho, varios países con los que China ha suscrito TLC han otorgado el estatus de economía de mercado a China en los textos, pero, en la práctica no han cambiado la metodología para las investigaciones antidumping, como es el caso de Brasil y Argentina.



Ante el debate nacional sobre la necesidad de una nueva política industrial y la creciente desindustrialización del país, cuál será la decisión del Gobierno colombiano sobre el particular. ¿Estará trabajando en una reglamentación siguiendo el ejemplo de la UE?

Esperamos que así sea, pues este no es un tema de poca monta.



Angela María Orozco

Socia Research & Opportunities

