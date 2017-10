Salud: hacerla sostenible

La delicada situación financiera en el sistema de salud no termina de mejorar, a pesar de los esfuerzos hechos en los últimos años. Este aspecto continúa con la más baja calificación en el índice ‘Así Vamos en Salud’. Las EPS mantienen saldo en rojo, y les falta bastante para que cumplan con los requisitos de habilitación financiera que les definieron.

En cuanto a las clínicas y hospitales (IPS), los balances reportados por la Superintendencia de Salud las muestran con rentabilidad y solvencia moderadas; lo mismo ocurre con las empresas farmacéuticas en sus estados financieros entregados a la Superintendencia de Sociedades. Estos datos oficiales consolidados hasta diciembre del 2015, no incluyen variaciones que debieron tener las clínicas y hospitales, al reportar sus balances bajo las normas internacionales financieras, con corte a diciembre del 2016.

Con ellos se haría más evidente la iliquidez que señalan y que les genera grandes molestias y dificultades.



Adicional a lo anterior, o como consecuencia, la queja mayor de los ciudadanos se mantiene en el acceso a los servicios. Así lo muestra también el índice, y en esto fallan EPS e IPS, aunque no es claro si los usuarios tienen precisa la diferencia entre unas y otras. No es solo la percepción ciudadana, también lo señala la calificación sobre los indicadores de cumplimiento de la norma para la oportunidad en el acceso a consulta con médico general, especialista y odontólogo. La coyuntura no ayuda, la pobre gestión que demuestra Medimás hasta el momento, a menos de dos meses de iniciar sus labores, no hace otra cosa que agravar la percepción y la realidad de barreras de acceso a consultas, procedimientos y medicamentos para los usuarios y pacientes.



El panel de discusión en el foro ‘Así Vamos en Salud’ de este año, contó con expertos conocidos y conocedores de la salud en Colombia. Sus planteamientos sobre la sostenibilidad del sector, vista de manera integral como “el balance apropiado de los recursos y la regulación del sector salud colombiano, que satisface las necesidades sanitarias de las personas en el presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, abarcaron propuestas que requieren ser puestas en práctica.



Veamos:



- Incorporar mayor inteligencia administrativa en la gestión del sector y a todos los niveles.



- Mejorar la disponibilidad de la oferta de servicios y de recurso humano.



- Atender con claridad los perfiles de los especialistas que se requieren para el sistema.

- Recuperar el papel central del médico generalista.



- Formar los equipos interdisciplinarios de tal forma que la implementación del modelo integral de atención en salud resuelva cada vez más las atenciones de forma ambulatoria cerca al ciudadano y menos de manera intrahospitalaria.



- Resolver los retos de la salud en ese nivel primario de la mano de modelos diferenciados, pues no es lo mismo el cuidado de la salud en una ciudad como Bogotá que el requerido en regiones con poblaciones dispersas.



Todo lo anterior requiere de un trabajo colectivo y un empeño colaborativo. Estamos convencidos de que este bien común, que es la salud de la población colombiana, lo lograremos preservar y fortalecer sí, y solo sí, trabajamos unidos, consolidando propósitos comunes y esfuerzos mancomunados. Parte importante de la sostenibilidad está allí.



Además, los panelistas insistieron en la necesidad de revisar la UPC; la prima que el sistema paga a las EPS por cada uno de los ciudadanos, para cubrir el plan de beneficios que deben proveerles. En esta discusión se mantiene el meollo de la situación. Está pendiente la definición del contrato social en salud. Entre la mayoría de los agentes del sector es claro que los recursos no alcanzan y existe un desequilibrio. Como señala algún filósofo francés; la dificultad no se encuentra en cumplir el sueño, se halla en lo que soñamos. ¿Será excesivo en este momento para nuestras capacidades socioeconómica

La sostenibilidad del sector salud no se halla en buscar la cuadratura del círculo, que parece ser la exigencia de algunos. Se requiere hacer un uso más efectivo de los recursos con los que contamos, implementar un nuevo modelo de atención centrado en la persona, establecer mejores controles e incentivos y focalizar un contrato social que podamos financiar con el nivel de nuestro desarrollo socioeconómico. Así lo deben entender en los tres poderes del Estado.