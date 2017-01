Chile: ¿el retorno de Piñera a la presidencia?

El año comenzó con la publicación de la encuesta del Centro de Estudios Públicos de Chile, entidad que acertó en el pronóstico de las victorias de Sebastián Piñera en el 2009 y de Bachelet en el 2013: el expresidente Piñera se ubica en primer lugar, en tanto que el expresidente Ricardo Lagos se queda estancado y el senador radical Alejandro Guillier asciende sorpresivamente; la presidenta Bachellet mejora un poco su baja aprobación (pasó de 15 a 20 por ciento).



Respecto de agosto, Piñera asciende de 14 a 20 por ciento, Lagos se mantiene en el 5 por ciento, pero Guillier pasó del 1 al 14 por ciento en las respuestas espontáneas de los encuestados. Sin embargo, a la pregunta: ¿quién cree que será el próximo presidente?, la mención de Piñera asciende a 27 por ciento y Guillier a 13 por ciento. El número de encuestados que no se identifican con una posición política asciende a 62 por ciento, y ninguno de los 32 personajes propuestos alcanza una aprobación superior al 50 por ciento. Hay quienes creen que en esta apatía incide que el voto haya pasado de obligatorio a voluntario. (La Tercera, 6/01/17).



Piñera aumentó su apoyo en los jóvenes, al paso que el centro se debilita y la mayoría de encuestados se inclinan por la izquierda o la derecha, y el estancamiento de Lagos mostraría el desencanto con la opción sociademócrata, pues se consolida una opción a la izquierda.



El senador Guillier ha sido acusado de utilizar una sociedad para evadir impuestos cuando trabajaba en la televisión, no obstante el hecho de ser un candidato nuevo lo ha beneficiado frente al desencanto por las opciones tradicionales, mientras que Lagos es percibido como expresión del neoliberalismo, ya que privatizó el agua y avanzó en la privatización del cobre, y ha perdido votos entre los jóvenes.



Las preocupaciones de los encuestados se centran en delincuencia, desarrollo económico, atención en salud, empleo y pensiones. Pero el ambiente político está tensionado por los escándalos de corrupción, las protestas masivas (750.000 personas marcharon en agosto) contra el sistema privado de pensiones, los incendios y ataques a recintos religiosos en la región indígena de la Araucanía y la explosión de un sobre bomba, dirigido al presidente de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Óscar Landerretche, hijo de un economista que estuvo asilado en Colombia.



La viceministra de Comercio de Chile, Paulina Nazal, ha expresado la intención de renegociar los 26 Tratados de libre Comercio suscritos, pues no todos tienen la misma profundidad ni incluyen las mismas disciplinas. En el caso del TLC con Colombia “se parte del hecho de que el acceso al mercado está consolidado y se busca trabajar en comercio electrónico, temas laborales y medioambientales, cooperación, educación, inversión y oferta de servicios (…), además de la agenda digital para facilitar el comercio” (Portafolio 15/12/16).



Beethoven Herrera Valencia

Profesor, U. Nacional y Externado

beethovenhv@yahoo.com