Descubriendo tarde a Trump

Que Hillary Clinton hubiera gastado US$687 millones frente a US$306 que usó Trump, a la vez que tuvo 4.200 empleados y su competidor 800, muestra que muchas cosas fallaron en la campaña demócrata. Más de 50 diarios -algunos de inspiración republicana y otros tradicionalmente neutrales- se declararon a favor de Clinton, pero en las redes sociales Trump era dominante, y allí se defendía de los grandes medios. Michael Moore advirtió que Trump se concentraría en Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, antiguo cinturón industrial, prometiéndoles recuperar sus empleos, ganando esos estados que votaban por los demócratas. Trump, en una planta de Ford, en Michigan, amenazó con elevarle los impuestos si la trasladaban a México. Además expresa el resentimiento de hombres blancos porque mujeres, migrantes, afros y Lgtb han adquirido, bajo los demócratas, un protagonismo que les quita poder de decisión.



“Se ha revelado una división entre costas e interior, campo y ciudad, capitales y zonas marginadas, y entre pueblos y áreas rurales, con población blanca sin educación universitaria y presencia protestante, frente a ciudades con diversidad racial y mayor educación. Trump no ganó en ninguna urbe de más de un millón de habitantes, incluso en los estados que ganó”. Hay quienes atribuyen el resultado a la crisis hipotecaria del 2008, en la cual 12 millones de hogares perdieron sus viviendas tras los abusos de los bancos, y Trump acusa a la globalización del cierre de 60.000 fábricas y de la pérdida de 5 millones de empleos; pero también Clinton había prometido no ratificar el TPP. Eso permitirá a China impulsar su propia iniciativa de un acuerdo comercial en el Pacífico incluyendo a Japón, sin Estados Unidos.



Los medios difundían los ataques de Trump a musulmanes y mexicanos, sus amenazas de deportar inmigrantes y sus agravios a las mujeres, pero no presentaban sus tesis económicas: promesa de no tocar el Social Security ni el Medicare; ofreció suprimir el impuesto federal que afecta a 73 millones de hogares modestos, resolver el problema de quienes perdieron sus viviendas, aumentar impuestos a los Hedge Funds y restablecer la Ley Glass-Steagall. “La propuesta de Trump de reducir el Estado contradice su promesa de aumentar el gasto público, y se proclama liberal y pro-empresarial, pero promueve el proteccionismo. Si expulsa a trabajadores ilegales se elevarán los costos internos, afectando la actividad productiva, y si cierra el comercio tendrá impacto positivo en el corto plazo, pero podría afectar la productividad”. ¡Y podría retornar la inflación por el encarecimiento de las importaciones!



Sobre Cuba y la migración, Obama promulgó decretos ejecutivos que se pueden modificar con otros. En “solo 36 horas podríamos revertirlos”, dijo un asesor de Trump. Si Trump reduce el financiamiento para la Otan, mientras Putin recupera presencia en el Báltico, después de anexar Crimea; si se enfrenta a China, y apacigua las relaciones con Rusia y deroga el Tratado Nuclear con Irán, habrá rediseñado la geopolítica mundial. Resta confiar en que los controles institucionales funcionen y logren limitar el desastre.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor U. Nacional y Externado