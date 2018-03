España: hipotecas con cláusulas ‘suelo’

Los juzgados especializados en ‘cláusulas suelo’ acumularon 164.969 demandas en el 2017, según el Ministerio de Justicia, y las resoluciones finales –faltando reportes de 30 por ciento de los juzgados– fueron solo 5.000, lo que representa el 3 por ciento del total.

Las cláusulas ‘suelo’ se refieren a condiciones en hipotecas que establecen que la tasa de interés se mantendrá invariable aun si se producen cambios de las tasas de interés en el mercado. Estas no fueron explicadas debidamente a los contratantes, por lo que ha generado una oleada de protestas, las cuales también se dirigen a los notarios que registraron las hipotecas sin haber claridad de a quiénes las suscribían.



El Consejo General del Poder Judicial estableció un juzgado especializado en cada provincia para evitar que ese cúmulo de demandas colapse el sistema judicial, bloqueando el resto de procedimientos. Según Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche y representante de abogacía en la Comisión de Control, “Si nadie lo remedia seguirán entrando demandas nuevas en los juzgados y la justicia no podría soportar que 650.000 casos lleguen a sus despachos” (El País, enero 20, 2018).



Desde la Asociación Española de Banca (AEB) se rebate esa opinión, afirmando que “Como la propia sentencia del Tribunal de la Unión Europea lo afirma expresamente, las cláusulas suelo no han sido declaradas nulas en sí mismas, sino en determinados casos. De hecho, existen sentencias del Tribunal Supremo declarando legales determinadas cláusulas 'suelo' y se sugiere que se realice un análisis individualizado (…) para determinar si procede o no la devolución de los importes contratados”(Ibíd).



La Comisión Europea ha encargado al abogado Fernando Zunzunegui para que analice las condiciones de las hipotecas en España, Polonia y Rumania. El experto ha dicho que “Europa esta preocupada por las condiciones de España en la protección de los consumidores que reclaman por haber sido afectados. Se quiere saber si existe realmente una situación de equilibrio entre el cliente y el banco”. (Ibíd).



Este problema de las hipotecas se ha agudizado por el fracaso de la comisión creada para vigilar el cumplimiento del mecanismo extrajudicial creado por el gobierno para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la banca. Hasta el 30 de noviembre del 2017 los clientes habían presentado 1,05 millones de solicitudes de devolución, y solo en 395.135 casos hubo acuerdo con el banco. En el 37,5 por ciento de los casos, se devolvió el dinero de las cláusulas en efectivo, y en otros 350.404 se procedió a medidas compensatorias distintas.



La dimensión de este problema, por el número de deudores afectados, hace inevitable compararlo con los 12 millones de estadounidenses que perdieron su vivienda en la crisis hipotecaria del 2008, sí como el millón de colombianos que sufrieron similar pérdida con la caída del sistema Upac.