Multinacionales y el ‘dumping’ tributario

Al tiempo que entra en vigencia la nueva reforma tributaria en Colombia, se conocen noticias sobre sanciones a países que han exonerado de tributos a las multinacionales radicadas en su territorio.



En agosto pasado, la Comisión Europea ordenó a Irlanda hacer pagar 13 mil millones de euros (más intereses) de impuestos rebajados a Apple durante los últimos 10 años –en la Unión Europea solo se puede demandar por los últimos 10 años–, debido a un tratamiento privilegiado otorgado a la empresa desde 1991: pasaba de pagar el 1 por ciento de impuestos a 0,005 por ciento.



En comparación con el 35 por ciento de gravamen que pagan las sociedades en Estados Unidos, en Irlanda este es del 12,5 por ciento, uno de los más bajos de Europa, y esas facilidades han atraído a multinacionales como Apple, Google, Facebook, eBay y Twitter. Frente a todo esto, Steve Wozniak, cofundador de Apple, afirmó a la BBC: “no me gusta la idea de que Apple sea injusta no pagando los impuestos de la misma forma que yo lo hago como ciudadano”. Y la Comisión Europea demostró que Irlanda ha hecho tratos discriminatorios en beneficio de empresas específicas.



Apple está instalada en Cork (Irlanda) desde 1980, genera cerca de 6.000 puestos de trabajo, y sostiene que no deberían cambiarse las reglas de juego establecidas a su llegada. Por su parte, el ministro de Economía, Michael Noonan, declaró que “no le interesan los impuestos atrasados, pues los efectos de la salida de las multinacionales serían gravísimas”.



La compañía no tendría por qué preocuparse, pues según MarketWatch (http://on.mktw.net/1R MtJJE), Apple tiene 216 mil millones de dólares en efectivo, de modo que para pagar los 13 mil millones solo necesitaría el 6 por ciento de su efectivo.

Según la CNN, en Italia Apple ha acordado pagar 318 millones de euros por años de impuestos no abonados; Amazon, en mayo, se comprometió a pagar más tributos después de canalizar sus ventas, aprovechando los gravámenes bajos del Gran Ducado de Luxemburgo, en tanto que Starbucks y Fiat Chrysler, también han recibido la orden de desembolsar millones, después de que funcionarios europeos encontraron que las empresas se beneficiaron de ofertas ilegales a través de Luxemburgo y los Países Bajos.



En América Latina, los gobiernos compiten ofreciendo beneficios a las multinacionales que se ubican en las zonas francas maquiladoras, en un proceso conocido como ‘carrera hacia el fondo’, que llegó al extremo de que el presidente Balladares, de Panamá ofreciera a las empresas que se ubicaran en la zona revertida del Canal, la posibilidad de no tener sindicatos, violando mandatos constitucionales, legales y convenios internacionales.



¡Se ha tratado de un verdadero dumping laboral, similar al dumping fiscal aplicado por Irlanda.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor, U. Nacional y Externado

Colaboración, Edinson Fonseca.