Nafta a cirugía

Estados Unidos ha declarado prioritario revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), pues desde la su campaña, Trump reiteró que dicho acuerdo había estimulado el traslado de empresas a México, buscando aprovechar la mano de obra más barata. Tras ser confirmado, el nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha declarado que dicho tratado solo ha servido para que su país pierda inversiones y empleos; y que asumirá posiciones agresivas, argumentando que hay que solidificar primero las relaciones con los vecinos. (Portafolio 6/3/17).



Entre los temas que serán motivo de reforma están las normas de origen, que definen los componentes externos a la región que pueden incorporar los productos comercializados entre los socios, además de revisar la estabilización cambiaria entre dólar y peso, y las diferencias salariales entre los dos países. Esto último será complejo, ya que los salarios obedecen a variables económicas y legales de cada país, y no existe experiencia de armonización salarial entre países.



Una de las justificaciones de la negociación del tratado era que si México dinamizaba su desarrollo, impulsado por el Nafta, la migración hacia el norte se reduciría. Ello no ha ocurrido, pues entre 1994 y el 2000 la emigración aumentó 79 por ciento.



Las autoridades mexicanas han asumido la posibilidad de revisión del tratado sin dramatismo, argumentando que las normas que la OMC ha aprobado después de la entrada en vigencia del Nafta, establecen un marco de referencia para cualquier negociación, que, en todo caso, nivela un poco el campo, y quizá por ello algunos asesores de Trump han hablado de retirar a su país de la OMC. Reagan retiró a Estados Unidos de la Unesco, argumentando que estaba sesgada en contra de su país.



Mientras Trump muestra el déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México como la causa para la renegociación, analistas independientes sostienen que esa versión de México ganador, no es tan exacta. Como ha mostrado Mark Weisbrot, por su ingreso per cápita, el país azteca se ubica en la posición 15 entre 20 naciones del continente, la tasa de pobreza fue 55,1 por ciento en el 2014 frente al 52,4 por ciento en 1994, en tanto que los salarios reales solo han aumentado 4,1 por ciento en 21 años. Respecto de la inversión extranjera, cabe destacar que el 80 por ciento de la banca en México es propiedad extranjera; y si la ratificación del Nafta se defendió argumentando que un tratado haría irreversibles las reformas adoptadas, ¡ahora ellas van a ser modificadas! (The Huffington Post, México 28-02-17).



Trump no alcanza a comprender la complejidad global del proceso económico mundial, los impactos del cambio técnico, ni la evolución de la productividad de los diversos actores económicos. De modo que, aún si se modifica el Nafta, las tendencias profundas de reordenamiento económico mundial seguirán su curso.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor U. Nacional y Externado

beethovenhv@gmail.com