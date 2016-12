Las protestas masivas de quienes exigen la renuncia de la presidenta de Corea, Park Geun-hye, acusada de corrupción, han alcanzado tal cobertura y persistencia que amenazan la continuidad del gobierno de la hija del dictador Park Chun Hee, padre de la industrialización coreana.



Las manifestaciones coinciden con severas dificultades en el sector naviero, en Samsung y con denuncias por violaciones de los derechos laborales. Esas marchas se desencadenaron por el hallazgo de información de seguridad nacional en el computador de la asesora presidencial Choi Soon-sil, quien no tenía vinculación contractual, pero ejerció presiones para obtener donaciones forzosas de grandes empresas.



La naviera Hanjin Shipping afronta graves deudas, y a finales de agosto sus barcos no podían atracar en ningún puerto por el temor a embargos que hicieran perder espacio para otros buques. Hay sobreoferta de transporte marítimo y navíos con más capacidad, que hacen bajar los fletes y la rentabilidad de modo que no pudo reestructurar sus deudas ni llegar a un acuerdo como su competidora Hyundai, la cual también tiene problemas de dinero, pero consiguió financiamiento.



Samsung tuvo serios inconvenientes con el Note 7, que presentó recalentamiento y explosión de su batería en casi todos los países (excepto China), y como los problemas se presentaban incluso sin estar cargándose, las aerolíneas prohibieron transportarlo.

La deficiente respuesta de la empresa, incluso por fallas de los equipos entregados como reposición, afectó su credibilidad.



Al parecer, Samsung aceleró el lanzamiento de su Note 7 para adelantarse a la divulgación del iPhone 7, de modo que las ventajas del Galaxy (lector de iris, sumergible en agua, lápiz magnético) se perdieron al forzar los componentes para producir un smartphone ultradelgado.



El fundador de Samsung una vez declaró que la empresa “reconocería los sindicatos sobre mi cuerpo muerto”, pero ahora se ha conocido una presentación para jefes corporativos orientando contramedidas para dominar a los empleados. El material filtrado instruye a los administradores a “aislar a los empleados”, “castigar a los líderes” y “provocar conflictos internos”.



De acuerdo con China Labor Watch, los empleados de las fábricas de Samsung, algunos de ellos menores de edad, soportan hasta 100 horas extraordinarias forzadas por mes, trabajo no remunerado, de pie de 11 a 12 horas, abuso verbal y físico, discriminación grave de edad y sexo. Un empleado declaró haber dormido solo dos o tres horas por noche, mientras se preparaba la tableta Samsung Galaxy.



Así, Corea pasó, en medio siglo, de exportar pelucas a ser vendedor de barcos, automóviles, computadores, telefonía y televisores, pero la conjunción de la crisis política con las dificultades de empresas emblemáticas ha develado severas falencias en lo económico y político.



El milagro de ese tigre asiático esta teniendo una pausa.



Profesor U. Nacional y Externado

beethovenhv@yahoo.com