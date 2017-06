¿Que Alemania se arme?

En la Conferencia de Versalles, que cerró la Primera Guerra Mundial, se discutió el tratamiento que debería darse a Alemania, y el delegado francés, Georges Clemenceau, exigió imponerle sanciones como reparación por los daños causados, a lo cual se opuso Keynes, con el argumento de que Alemania no estaba en capacidad de pagar y podría generar revanchismo.



Al no ser atendidos sus argumentos, Keynes se retiró y publicó el libro Las consecuencias económicas de la paz. En una década llegó la Gran Depresión y a los 20 años Hitler cumplió todos los augurios de Keynes, llevando al mundo a la Segunda Guerra.



En Bretton Woods, julio de 1944, Harry Dexter White White –negociador estadounidense– propuso ‘agrarizar’ a Alemania, para impedir que se rearmara, pero Cordel Hull, secretario de Estado, advirtió que eso dejaría a Alemania Occidental expuesta a una eventual superación por parte de Alemania Oriental, controlada por la URSS. Y se llegó a la transacción de reconstruirla con el Plan Marshall, pero sin armas y con ocupación de tropas de EE. UU.



En Bruselas, Trump sostuvo que “los miembros de la Otan deben contribuir con su cuota justa y cumplir sus obligaciones financieras (…), y deberían estar pagando por su defensa”. Esto significa el abandono de la tesis central de la geopolítica de la Guerra Fría cuando Estados Unidos era el soporte de la defensa común frente a la URSS; y no mencionó el tratado de la Otan, cuando establece que “el ataque a un miembro es un ataque a todos”.



La canciller Angela Merkel, respondió que “los tiempos en los que podíamos contar con los demás se han acabado …, nosotros los europeos debemos tomar nuestro destino en nuestras propias manos”. Y concluyó: “necesitamos saber que tenemos que luchar por nuestro futuro y nuestro destino nosotros mismos como europeos”.



Según cita la BBC, Merkel sostuvo que “Europa debe cooperar más en asuntos de defensa, haciendo una puesta en común de recursos, administrando los gastos de los presupuestos militares, de manera más inteligente, y reforzándolos tanto como sea posible”.



En este momento, hay 1.200 soldados alemanes combatiendo en Siria e Irak contra el Estado Islámico, y en el 2016 había 35.800 soldados estadounidenses en suelo alemán. En esa línea, la Unión Europea aprobó la apertura de su primer cuartel militar en Bruselas, el cual estará bajo el mando del Servicio Europeo de Acción Exterior, encargado de las acciones europeas de no combate. Entre tanto, los berlineses recibían multitudinariamente a Obama, con carteles como: “Obama eres berlinés” y “Te extrañamos”.



Adenda: Carrier, tenía previsto relocalizarse en México y trasladar 1.400 empleos, pero Trump amenazó con gravar las importaciones de las plantas reubicadas en México, por ello la empresa aceptó quedarse en Indiana. Ahora, acaba de comunicar que despedirá a 632 trabajadores y reubicará parte de su producción en Monterrey.