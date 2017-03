¿Cuánto nos costará el IVA?

Si el IVA causa una inflación de un punto porcentual como algunos analistas esperan, el costo puede ser incluso de un punto completo del crecimiento del PIB. Este simple análisis se puede establecer con la relación entre el PIB corriente y el real, y más todavía con la historia de la implementación del IVA en los hogares colombianos.



El IVA llega a los hogares en 1983, de la mano del presidente Betancur, con una tasa general del 10 por ciento; la cual es aumentada por Gaviria, Samper y Pastrana hasta dejarla en el 16 por ciento, con una única excepción de reducción en 1999 por parte del gobierno de Pastrana, que se la jugó a aplicar la curva de Laffer en momentos en que la economía se frenaba, pero este mensaje no fue suficiente.



En 1983, 1990, 1993, 1996, 1999 y 2001, años en los que la tasa general de IVA cambió, el freno en el gasto de hogares y en el crecimiento del PIB fue claro. Esto se debe a que causó una mayor inflación y menor capacidad de compra en los hogares, generando menos velocidad de crecimiento en la demanda interna y una sensación desconfianza del mercado.



La tasa general del IVA no se cambiaba desde hace 16 años, lo que significa que las personas entre 20 y 36 años nunca habían vivido esto, situación que es nueva para ellos y hace que su comportamiento como comprador sea diferente, y mucho más en un entorno en el cual la percepción de corrupción es tan alta, y la excusa de no querer pagar impuestos para que se los roben, será fuerte gasolina para el mercado informal.



El recaudo por el nuevo IVA seguramente será mediocre este año, debido a la menor dinámica de la demanda y al aumento de precios de los bienes durables, lo que hará que muchos tengan cómo atacar al gobierno sobre la ineficacia de la medida, y dará pie para muchas propuestas de campaña presidencial al respecto: no hay nada más popular que decir que se va a bajar el IVA.



En promedio, un hogar asigna cerca del 5 por ciento de su gasto al pago de IVA, y con la nueva medida esto puede subir ligeramente, pero en su percepción las cosas estarán mucho más caras, porque lo que se cree es que las cosas ahora cuestan 19 por ciento más, y eso hace que muchos compradores potenciales se demoren en darse cuenta cuál es el precio real de las cosas, y en ese momento pensarán en comprarlas.



Febrero fue el mes en el que la medida quedó aplicada completamente y, seguro, pasará una fuerte cuenta de cobro al gasto de los hogares y la confianza de los consumidores, incluso más que el mes pasado, que fue realmente difícil para el mercado.



El IVA es una buena medida para el recaudo de ingresos para el Gobierno, pero al afectar directamente los precios y la sensación de costo de vida, tiene una implicación directa en la percepción de las personas, que sienten que las cosas son más caras, en un momento en donde no todo anda bien. Para confrontar esto, el Gobierno debe mostrar que esta mayor tasa de IVA es para recuperar la economía, mejorar las finanzas públicas y acomodarnos ante la caída de los precios del petróleo. Reto muy difícil, pero posible.



Camilo Herrera M.

Presidente de Raddar

camiloherrera@raddar.net