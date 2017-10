De economía, paros y moda

La campaña política está afectando profundamente la economía. Comenzó diciendo que el país va mal, que estamos en crisis y ha causado que la confianza del consumidor y el inversionista se caiga de manera importante; ahora ha entrado a una segunda fase, en la cual los candidatos y las fuerzas políticas comienzan a mover sus bases, con sus liderazgos regionales y sectoriales, como ocurre con el sector de la moda.

Más allá de lo político y la política, el sector de la moda debe aprender a ser productivo, competitivo y propositivo. Hace unos años, los exportadores se quejaban por la revaluación; después, importadores y comerciantes, por la devaluación; hoy, por el contrabando y el lavado de activos, y en todos los casos, lo que el sector le ha pedido al gobierno de turno son protecciones, beneficios arancelarios y tributarios, demostrando que muchos son altamente dependientes de la estaticidad, en sus dos acepciones: depender del Estado y depender de estar siempre en el mismo estado de cosas.



Claro que esto no es generalizable porque hay muchos casos de empresas, empresarios, productos y marcas que han logrado superar la volatilidad del tipo de cambio, los cambios normativos y los entornos globales: Crystal, Mario Hernández, el jean sin bolsillos y Totto, en su orden, son casos que muestran que sí se puede.



¿Qué debemos hacer? Aprender tres cosas: no tenemos control sobre el precio del petróleo y, por ende, de la volatilidad del dólar; mucho menos sobre el clima, porque con ‘El Niño’, ‘La Niña’, los huracanes y terremotos no podemos hacer nada, sabemos que van a pasar, pero no cuándo. Finalmente, debemos reconocer que no somos buenos y comenzar a tomar decisiones como industria.



Por esto, no podemos permitir que las campañas las electorales y las posiciones políticas desdibujen los sectores económicos: la producción industrial debe estar al servicio de los consumidores, no de los políticos, y en este momento debemos defender, con más fuerza que nunca, la idea de una industria independiente y fuerte.



Debemos trabajar en capacidades, oportunidades y productividad, a sabiendas de que siempre habrá un político nuevo, una catástrofe ambiental y una impredictibilidad del tipo de cambio; debemos definir qué industria necesitamos tener y no cuál queremos tener, y esto lo debemos hacer desde las necesidades del consumidor y no de las industrias, menos desde las coyunturas electorales.



Comienza el pulso entre los sectores industriales, los sindicatos y los candidatos al Congreso y la presidencia, en el cual el mensaje sobre ‘la mala situación’ de la economía será el tono continuo, sin prestar atención a la verdad, sino a las percepciones que se deban crear para lograr unos votos a costa de promesas que no se van a cumplir porque son insostenibles, como las protecciones arancelarias, que son ilegales en el marco internacional.



Si quieren apoyar a un candidato u otro, eso está muy bien, pero recuerden que cuando este incumpla sus promesas con el argumento que el Congreso o el Gobierno no lo apoyó, usted ya habrá dado su voto y su dinero, y él seguirá en el poder, sentado en sus palabras incumplidas. Revisemos muy bien qué nos proponen y cómo nos demuestran que es verdad y posible: eso es la democracia.



Camilo Herrera Mora

Presidente de Raddar camiloherrera@raddar.net