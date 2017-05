El dilema de los indicadores tardíos

Los datos del primer trimestre de la economía no serán los mejores, al punto que es posible que el crecimiento del PIB del primer trimestre este muy cerca a cero, e incluso puede ser negativo. Eso solo lo sabremos más de dos meses después, cuando las condiciones del mercado estén en un terreno más favorable, pero el dato será usado como un arma política por los precandidatos presidenciales para desacreditar al gobierno, afectando a la opinión pública, que creerá lo malo y no le será fácil ver lo bueno.



La economía se rige por percepciones, al punto que el PIB es la suma ponderada de acciones emocionales realizadas por los actores del mercado; esto nos tiene que hacer pensar en la necesidad de tener indicadores líderes lo más cercano a tiempo real o, de lo contrario, viviremos en dos mercados diferentes, el actual, y el de hace unos meses hoy.



El Dane se ha esforzado, pero esto no solo ocurre en Colombia, sino en el mundo, donde existen indicadores diarios como las bolsas de valores y el tipo de cambio, que informan rápidamente el valor de las variables monetarias, pero el gasto, las ventas, el comercio, la producción, el recaudo y el comercio internacional se demoran mucho en ser publicados; incluso, el mismo Banco de la República sufre por esto para tomar sus decisiones.



Es momento de construir un sistema de indicadores líder anticipado, para que la gente conozca, lo más pronto posible, cómo va la economía, pues en un entorno tan incierto como el observan los hogares hoy, que se les informe cómo le fue a la economía hace 3 meses no es muy útil y mucho menos tranquilizante.



Los noticieros de televisión, por años han publicado el precio del café, del petróleo, del dólar y la dinámica de las acciones, pero esos son indicadores muy lejanos para las personas, pues sienten que compran más o menos cosas, en función de lo que pueden adquirir debido a los cambios de precios, y eso es lo que la gente del común percibe como la economía, es decir, su economía.



El último Gallup Poll es claro: cerca de 7 de cada 10 de encuestados cree que el país va económicamente mal, lo cual no es cierto, pero en muchos casos la percepción se impone sobre la verdad. Si la gente se convence de que las cosas van mal, dejan de comprar, las empresas no venden, empiezan los despidos y se da un futuro autocumplido.



Necesitamos mostrarles a los colombianos que la economía no va mal; que si bien está desacelerada, parece que ya toco fondo y comienza con indicadores ascendentes, como en el caso del gasto de hogares, empleos y tasas de interés.



Un buen inicio es entender que la bajada de tasas del Emisor no es para reactivar la economía, sino porque ya paso la necesidad de frenarla y es momento de liberar más dinero a la misma y motivar el crédito. Tener datos tardíos muy bien hechos no nos debe excluir de contar con información actual y pertinente, de carácter provisional, que nos deje ver si la marea sube o baja. Esto no es para defender al gobierno de turno, sino para darle luces a los hogares para que tomen decisiones correctas.