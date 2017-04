¿Por qué Colombia podría quedar sin Whatsapp, Uber y Cloud?

Por torpes decisiones de gobierno, Colombia está a punto de quedar aislada del mundo. El Fiscal General pide que se abra el cifrado de Whatsapp, en adición, se habla de la potencial prohibición de la plataforma de Uber y la increíble declaración de la SIC de decir que no es seguro hacer Cloud Computing por motivos de seguridad y manejo de datos, el país está apunto de aislarse tecnológicamente.



El pulso entre la innovación digital y las normas locales ha causado tensiones en muchos países, debido al cambio de la naturaleza de los modelos de negocios y las estructuras de poder; hoy Facebook tiene más afiliados que casi la población de casi todas las naciones del planeta, siendo solo superado por China e India, y esto no es solo una consecuencia de la conectividad, sino que debe ser la causa de la reflexión de muchas políticas locales sobre innovación y tecnología.



La globalización conlleva la diversidad y la homogenización al mismo tiempo, y por eso es necesaria la llamada “glocalización” de los procesos (lo local en lo global), no solo en idiomas y costumbres, sino en normas y adaptaciones legales. No me imagino que una vacuna desarrollada en el extranjero, deba ser adaptada a las normas de salud de un país, ni mucho menos que deba ser regulada según la religión que alguien profese.



Hoy no hay debate, solo hay posiciones autoritarias del gobierno nacional, con el fin de defender las normas vigentes, los status quo y aprovecharse de las plataformas según le convenga. El caso de whatsapp es quizá uno de los más claros, ya que el fiscal le pide a la plataforma liberar su cifrado en casos de investigación criminal, abriendo la posibilidad de tener acceso a conversaciones personales de las personas, pasando de la defensa de la ciudadanía contra los criminales, a eliminar la barrera que los criminales afecten a la ciudadanía en estas redes.



A esto se suma el caso de UBER que tiene al gobierno divido en dos, donde el Ministerio de Transporte pide por el bloqueo de la aplicación, cediendo a las presiones de los transportadores y el MINTIC se quedó solo intentando defender el uso de las nuevas tecnologías y el beneficio a los consumidores. Transporte esta cooptado por la normas previas a la entrada de la tecnología, como defendiendo el uso de máquinas de escribir sobre los computadores.



Pero quizá el absurdo más grande es la idea de la SIC de regular el Cloud Computing en Colombia, al punto de decir que en las plataformas de Estados Unidos no hay seguridad en los datos, pero si en las de Albania, Chipre y Lituania, lo cual no solo es absurdamente equivocado sino que demuestra una enorme ignorancia en el tema. Más del 90% de los almacenamientos de datos del mundo están en Estados Unidos, y con esta medida, sencillamente nos saca de las nubes de alta competitividad y nos deja aún más aislados en el cambio tecnológico que lo que estamos actualmente.



Entonces, la fiscalía quiere usar a WhatsApp según le convenga, el Mintransporte está defendiendo intereses particulares al bloquear a Uber y ahora la SIC quiere sacar a Colombia de la nube sin ningún fundamento lógico, a menos que este defendiendo algunos intereses que no son claros en el momento; es claro que este gobierno no quiere o no ha entendido el tema del mundo digital.



No podemos seguir pensando que hoy solo vivimos en un mundo físico, y esto lo debemos comprender en todas las dimensiones incluso en la defensa nacional, en un mundo sin fronteras pero con efectos locales. Esperemos que el actual gobierno sea más audaz en esto, o de lo contrario seguiremos quedándonos atrás en el avance tecnológico, y después nos quejaremos por la enorme inequidad del mundo.



Camilo Herrera

Presidente de Raddar